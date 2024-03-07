https://ria.ru/20240307/senegal-1931607833.html
Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ
Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2024
Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ
Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил прежнее правительство и назначил нового премьер-министра страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T00:12
2024-03-07T00:12
2024-03-07T02:07
в мире
сенегал
маки салл
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил прежнее правительство и назначил нового премьер-министра страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальную телекомпанию RTS. "Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны", - говорится в сообщении агентства. В среду агентство Франс Пресс сообщило, что конституционный суд Сенегала постановил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля - окончания срока полномочий действующего лидера страны Маки Салла. Парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.
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в мире, сенегал, маки салл
В мире, Сенегал, Маки Салл
Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ
RTS: глава Сенегала распустил прежнее правительство и назначил нового премьера