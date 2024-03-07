https://ria.ru/20240307/senegal-1931607833.html

Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ

Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.03.2024

Президент Сенегала распустил прежнее правительство, сообщили СМИ

Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил прежнее правительство и назначил нового премьер-министра страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:12

2024-03-07T00:12

2024-03-07T02:07

в мире

сенегал

маки салл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878917254_0:0:3050:1717_1920x0_80_0_0_1b50baa1b1df7d7dd4ea69dafc784e1d.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил прежнее правительство и назначил нового премьер-министра страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на национальную телекомпанию RTS. "Президент Сенегала Маки Салл в среду распустил правительство и назначил министра внутренних дел Сидики Кабу новым премьер-министром страны", - говорится в сообщении агентства. В среду агентство Франс Пресс сообщило, что конституционный суд Сенегала постановил, что президентские выборы в стране должны состояться не позднее 2 апреля - окончания срока полномочий действующего лидера страны Маки Салла. Парламент Сенегала принял закон о переносе изначально запланированных на февраль президентских выборов на 15 декабря 2024 года. В пятницу конституционный суд Сенегала аннулировал указ президента Маки Салла о переносе выборов. Действующий президент Сенегала Маки Салл после решения КС, аннулировавшего перенос выборов, заявил, что принял это решение к сведению и намерен провести консультации для организации голосования в ближайшее время.

https://ria.ru/20240207/senegal-1925913112.html

сенегал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сенегал, маки салл