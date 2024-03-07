https://ria.ru/20240307/samozanyatye-1931777516.html

Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности

Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности - РИА Новости, 07.03.2024

Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности

Образование, маркетинг и сфера красоты стали тремя ключевыми направлениями бизнеса у самозанятых женщин, сообщила в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:51

2024-03-07T16:51

2024-03-07T16:51

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

международный женский день

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твой бизнес – новости

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Образование, маркетинг и сфера красоты стали тремя ключевыми направлениями бизнеса у самозанятых женщин, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Три главные сферы для ведения бизнеса у женщин-самозанятых — маркетинг, услуги в сфере красоты и образовательная деятельность. Сферами, где наблюдается наибольший рост, являются сферы гостеприимства, крафтовые производства и креативные индустрии", - сказала замминистра. Если говорить про женщин из числа индивидуальных предпринимателей, то здесь, по ее словам, доминируют пять направлений: образование, здравоохранение, финансовая, юридическая и страховая деятельность. "И, конечно, у социального бизнеса женское лицо: 73% проектов, которые мы получили на всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес", развивают женщины", - добавила она. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.

https://ria.ru/20240307/investory-1931776450.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), международный женский день, бизнес, твой бизнес – новости