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Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности - РИА Новости, 07.03.2024
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16:51 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/samozanyatye-1931777516.html
Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности
Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности - РИА Новости, 07.03.2024
Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности
Образование, маркетинг и сфера красоты стали тремя ключевыми направлениями бизнеса у самозанятых женщин, сообщила в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:51
2024-03-07T16:51
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Образование, маркетинг и сфера красоты стали тремя ключевыми направлениями бизнеса у самозанятых женщин, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Три главные сферы для ведения бизнеса у женщин-самозанятых — маркетинг, услуги в сфере красоты и образовательная деятельность. Сферами, где наблюдается наибольший рост, являются сферы гостеприимства, крафтовые производства и креативные индустрии", - сказала замминистра. Если говорить про женщин из числа индивидуальных предпринимателей, то здесь, по ее словам, доминируют пять направлений: образование, здравоохранение, финансовая, юридическая и страховая деятельность. "И, конечно, у социального бизнеса женское лицо: 73% проектов, которые мы получили на всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес", развивают женщины", - добавила она. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), международный женский день, бизнес, твой бизнес – новости
Твой бизнес, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Международный женский день, Бизнес, Твой бизнес – новости

Самозанятые женщины чаще всего выбирают три сферы деятельности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСалон красоты
Салон красоты - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Образование, маркетинг и сфера красоты стали тремя ключевыми направлениями бизнеса у самозанятых женщин, сообщила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
"Три главные сферы для ведения бизнеса у женщин-самозанятых — маркетинг, услуги в сфере красоты и образовательная деятельность. Сферами, где наблюдается наибольший рост, являются сферы гостеприимства, крафтовые производства и креативные индустрии", - сказала замминистра.
Если говорить про женщин из числа индивидуальных предпринимателей, то здесь, по ее словам, доминируют пять направлений: образование, здравоохранение, финансовая, юридическая и страховая деятельность.
"И, конечно, у социального бизнеса женское лицо: 73% проектов, которые мы получили на всероссийский конкурс "Мой добрый бизнес", развивают женщины", - добавила она.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.
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