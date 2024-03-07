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В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку - РИА Новости, 07.03.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
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09:11 07.03.2024 (обновлено: 11:03 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/rys-1931633008.html
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку - РИА Новости, 07.03.2024
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку
В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:11
2024-03-07T11:03
хорошие новости
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БАРНАУЛ, 7 мар — РИА Новости. В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. &quot;Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко&quot;, — говорится в сообщении.В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров. Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин."Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера", — сказал он.Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.
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россия, республика алтай
Хорошие новости, Россия, Республика Алтай
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку

В Алтайском заповеднике в объектив впервые за долгое время попала рысь

© Фото : Роман Воробьёв и Татьяна Клименко/Алтайский ZапоVедник/TelegramРысь в Алтайском биосферном заповеднике
Рысь в Алтайском биосферном заповеднике - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Роман Воробьёв и Татьяна Клименко/Алтайский ZапоVедник/Telegram
Рысь в Алтайском биосферном заповеднике
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БАРНАУЛ, 7 мар — РИА Новости. В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении.
«

"Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко", — говорится в сообщении.

В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров.
Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.
"Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера", — сказал он.
Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.
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