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В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку - РИА Новости, 07.03.2024
В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку
В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:11
2024-03-07T09:11
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БАРНАУЛ, 7 мар — РИА Новости. В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. "Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко", — говорится в сообщении.В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров. Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин."Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера", — сказал он.Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.
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В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку
В Алтайском заповеднике в объектив впервые за долгое время попала рысь
БАРНАУЛ, 7 мар — РИА Новости.
В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении
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"Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко", — говорится в сообщении.
В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров.
Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин.
"Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера", — сказал он.
Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.
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