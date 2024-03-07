https://ria.ru/20240307/rys-1931633008.html

В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку

В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку - РИА Новости, 07.03.2024

В Алтайском заповеднике сфотографировали редкую кошку

В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:11

2024-03-07T09:11

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БАРНАУЛ, 7 мар — РИА Новости. В Алтайском биосферном заповеднике впервые за долгое время в кадр попала рысь, рассказали в учреждении. "Сотрудники Алтайского заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко сделали кадры редкого и осторожного хищника из семейства кошачьих. В объектив попала рысь. Это обычный вид для территории заповедника, однако встречается редко", — говорится в сообщении.В заповедники отметили, что обнаружить следы рыси удается не каждую зиму, потому что это осторожный хищник, преимущественно ночной охотник, а площадь его охотничьего участка может достигать десятков квадратных километров. Увидеть и сфотографировать рысь удалось потому, что на территории выросла численность косули — основного объекта охоты этого хищника, пояснил ведущий научный сотрудник заповедника Юрий Калинкин."Рысь для нашего заповедника — очень редкий вид, пожалуй, после барса и манула самый редкий. Чаще всего она регистрируется по побережью северной части Телецкого озера", — сказал он.Рысь — самый северный вид из семейства кошачьих, широко распространена в Европе, на Кавказе, на Урале, в Сибири и в Средней Азии. Занесена в Красные книги 17 российских регионов как уязвимый вид.

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