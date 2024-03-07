https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России - РИА Новости, 07.03.2024

Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщила пресс-служба СК РФ в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:43

2024-03-07T10:43

2024-03-07T10:43

специальная военная операция на украине

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. "На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы", - сказали в ведомстве. Также Бастрыкину представили доклад по уголовным делам данной категории, переданным для направления в суд и заочного осуждения. В их числе три дела в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые за деньги воевали на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона". Российские следователи предъявили обвинение бывшему командующему военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года. Также к уголовной ответственности привлекается командующий оперативным командованием "Восток" ВСУ (июль-декабрь 2019 года) Александр Нестеренко. Еще одним обвиняемым является командующий оперативным командованием "Запад" ВСУ Игорь Довгань, занимавший пост с марта 2015 по март 2017 года. "Они отвечали за подготовку и боевое слаживание ВФУ перед направлением их в зоны проведения так называемой антитеррористической операции, а затем операции объединенных сил на юго-востоке Украины", - добавили в СК РФ. В результате их преступных действий в указанные периоды совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, погибли и пострадали 334 человек, в том числе 12 детей. "Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заключили в СК.

https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html

https://ria.ru/20240228/vsu-1929948140.html

https://ria.ru/20240220/naemnik-1928508747.html

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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия