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Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России - РИА Новости, 07.03.2024
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10:43 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/rozysk-1931647387.html
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России - РИА Новости, 07.03.2024
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России
Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщила пресс-служба СК РФ в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:43
2024-03-07T10:43
специальная военная операция на украине
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале. В ведомстве добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке. "На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы", - сказали в ведомстве. Также Бастрыкину представили доклад по уголовным делам данной категории, переданным для направления в суд и заочного осуждения. В их числе три дела в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые за деньги воевали на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона". Российские следователи предъявили обвинение бывшему командующему военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года. Также к уголовной ответственности привлекается командующий оперативным командованием "Восток" ВСУ (июль-декабрь 2019 года) Александр Нестеренко. Еще одним обвиняемым является командующий оперативным командованием "Запад" ВСУ Игорь Довгань, занимавший пост с марта 2015 по март 2017 года. "Они отвечали за подготовку и боевое слаживание ВФУ перед направлением их в зоны проведения так называемой антитеррористической операции, а затем операции объединенных сил на юго-востоке Украины", - добавили в СК РФ. В результате их преступных действий в указанные периоды совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, погибли и пострадали 334 человек, в том числе 12 детей. "Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заключили в СК.
https://ria.ru/20240228/vsu-1930026780.html
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
Более 700 иностранных наемников ВСУ объявили в розыск в России

СК объявил в розыск более 700 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ

© AP Photo / Aris MessinisВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Aris Messinis
ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более 700 иностранных наемников, воевавших и воюющих на стороне ВСУ, объявлены в розыск, часть из них заочно арестована, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.
В ведомстве добавили, что глава СК России Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Донецке.
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"На основании полученных доказательств вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество) заочно еще в отношении граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии. Всего на данном этапе в розыск объявлены более 700 иностранцев, часть из них заочно арестованы", - сказали в ведомстве.
Также Бастрыкину представили доклад по уголовным делам данной категории, переданным для направления в суд и заочного осуждения. В их числе три дела в отношении граждан Грузии Лаши Рухая, Левона Айрапетяна и Эрекле Амиранашвили, которые за деньги воевали на стороне ВСУ в составе "Грузинского национального легиона".
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Российские следователи предъявили обвинение бывшему командующему военно-морскими силами ВСУ Игорю Воронченко, занимавшему эту должность с июля 2016 по июнь 2020 года. Также к уголовной ответственности привлекается командующий оперативным командованием "Восток" ВСУ (июль-декабрь 2019 года) Александр Нестеренко. Еще одним обвиняемым является командующий оперативным командованием "Запад" ВСУ Игорь Довгань, занимавший пост с марта 2015 по март 2017 года.
«
"Они отвечали за подготовку и боевое слаживание ВФУ перед направлением их в зоны проведения так называемой антитеррористической операции, а затем операции объединенных сил на юго-востоке Украины", - добавили в СК РФ.
В результате их преступных действий в указанные периоды совершались многочисленные обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, погибли и пострадали 334 человек, в том числе 12 детей. "Принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых", - заключили в СК.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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