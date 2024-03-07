https://ria.ru/20240307/putin-1931719005.html
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни
Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:12
2024-03-07T14:12
2024-03-07T14:17
общество
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. "Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом: стоишь под водопадом, льёт бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я стараюсь не подавать вида и делаю вид, что наоборот, всё нормально, мы отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то, я должен понять, что произошло и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то", - рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни
Путин заявил, что бесконечная череда событий в его жизни напоминает водопад
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными.
"Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом: стоишь под водопадом, льёт бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я стараюсь не подавать вида и делаю вид, что наоборот, всё нормально, мы отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то, я должен понять, что произошло и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то", - рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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