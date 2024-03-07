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Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни - РИА Новости, 07.03.2024
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14:12 07.03.2024 (обновлено: 14:17 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/putin-1931719005.html
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни
Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:12
2024-03-07T14:17
общество
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. "Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом: стоишь под водопадом, льёт бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я стараюсь не подавать вида и делаю вид, что наоборот, всё нормально, мы отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то, я должен понять, что произошло и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то", - рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни

Путин заявил, что бесконечная череда событий в его жизни напоминает водопад

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными.
"Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом: стоишь под водопадом, льёт бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я стараюсь не подавать вида и делаю вид, что наоборот, всё нормально, мы отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то, я должен понять, что произошло и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то", - рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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