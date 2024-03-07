https://ria.ru/20240307/putin-1931719005.html

Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни

Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал о бесконечной череде событий в своей жизни

Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:12

2024-03-07T14:12

2024-03-07T14:17

общество

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сравнил бесконечную череду событий в своей жизни с водопадом и отметил, что помнит обо всем даже при общении с родными. "Вы знаете, моя жизнь состоит из бесконечного числа различных событий и мероприятий. Я иногда это сравниваю с водопадом: стоишь под водопадом, льёт бесконечно. Даже когда я со своими близкими рядом нахожусь, я стараюсь не подавать вида и делаю вид, что наоборот, всё нормально, мы отдыхаем. Но я знаю, что через 5 минут мне должен позвонить такой-то, через 10 минут я должен позвонить туда-то, а через полчаса произойдет такое-то, я должен понять, что произошло и, если потребуется, как-то на это отреагировать или скорректировать что-то", - рассказал президент на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20230601/putin-1875560429.html

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин