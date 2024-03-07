https://ria.ru/20240307/putin-1931710940.html

Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом

Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:46

2024-03-07T13:46

2024-03-07T13:49

безопасность

россия

владимир путин

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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. "Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — сказал Путин.Он уточнил, что это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал, за исключением тех, которые он реально пилотировал, например, летая с "журавлями". "Но там (при полете с журавлями – ред.) просто реальная ситуация была. Это (вертолет – ред). тренажер, но сложная работа, сложная очень, то есть все до миллиметра. Армейская авиация, выполняющая сегодня осень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя — она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", - добавил президент. Путин в 2012 году участвовал в эксперименте по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который птицы принимают за своего вожака, президент совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других — с птицами.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, владимир путин