https://ria.ru/20240307/putin-1931710940.html
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом
Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:46
2024-03-07T13:46
2024-03-07T13:49
безопасность
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. "Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — сказал Путин.Он уточнил, что это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал, за исключением тех, которые он реально пилотировал, например, летая с "журавлями". "Но там (при полете с журавлями – ред.) просто реальная ситуация была. Это (вертолет – ред). тренажер, но сложная работа, сложная очень, то есть все до миллиметра. Армейская авиация, выполняющая сегодня осень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя — она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", - добавил президент. Путин в 2012 году участвовал в эксперименте по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который птицы принимают за своего вожака, президент совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других — с птицами.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом
Путин: из всех летательных аппаратов тяжелее всего было пилотировать вертолет
КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет.
«
"Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — сказал Путин.
Он уточнил, что это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал, за исключением тех, которые он реально пилотировал, например, летая с "журавлями".
"Но там (при полете с журавлями – ред.) просто реальная ситуация была. Это (вертолет – ред). тренажер, но сложная работа, сложная очень, то есть все до миллиметра. Армейская авиация, выполняющая сегодня осень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя — она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", - добавил президент.
Путин в 2012 году участвовал в эксперименте по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который птицы принимают за своего вожака, президент совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других — с птицами.