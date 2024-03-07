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Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом - РИА Новости, 07.03.2024
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13:46 07.03.2024 (обновлено: 13:49 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/putin-1931710940.html
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом
Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:46
2024-03-07T13:49
безопасность
россия
владимир путин
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет. &quot;Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно&quot;, — сказал Путин.Он уточнил, что это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал, за исключением тех, которые он реально пилотировал, например, летая с "журавлями". "Но там (при полете с журавлями – ред.) просто реальная ситуация была. Это (вертолет – ред). тренажер, но сложная работа, сложная очень, то есть все до миллиметра. Армейская авиация, выполняющая сегодня осень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя — она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", - добавил президент. Путин в 2012 году участвовал в эксперименте по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который птицы принимают за своего вожака, президент совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других — с птицами.
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безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, как пробовал управлять вертолетом

Путин: из всех летательных аппаратов тяжелее всего было пилотировать вертолет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища рассказал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет.
«

"Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки — и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — сказал Путин.

Он уточнил, что это самый сложный летательный аппарат, управлять которыми он пробовал, за исключением тех, которые он реально пилотировал, например, летая с "журавлями".
"Но там (при полете с журавлями – ред.) просто реальная ситуация была. Это (вертолет – ред). тренажер, но сложная работа, сложная очень, то есть все до миллиметра. Армейская авиация, выполняющая сегодня осень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя — она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения", - добавил президент.
Путин в 2012 году участвовал в эксперименте по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который птицы принимают за своего вожака, президент совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других — с птицами.
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин принял участие в экологическом проекте "Полет надежды"
Владимир Путин принял участие в экологическом проекте Полет надежды - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин принял участие в экологическом проекте "Полет надежды"
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
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