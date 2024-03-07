https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:30
2024-03-07T13:30
2024-03-07T13:37
общество
владимир путин
россия
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. "Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это - закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания", - сказал Путин на встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
Путин заявил, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков.
"Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это - закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания", - сказал Путин на встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Путин рассказал, что предпочитает — огурцы или помидоры