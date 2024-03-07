https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html

Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь

Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь - РИА Новости, 07.03.2024

Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь

Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:30

2024-03-07T13:30

2024-03-07T13:37

общество

владимир путин

россия

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. "Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это - закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания", - сказал Путин на встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

https://ria.ru/20240305/ovoschi-1931274695.html

россия

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Кирилл Волков

общество, владимир путин, россия