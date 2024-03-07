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Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь - РИА Новости, 07.03.2024
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13:30 07.03.2024 (обновлено: 13:37 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/putin-1931704875.html
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь - РИА Новости, 07.03.2024
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь
Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:30
2024-03-07T13:37
общество
владимир путин
россия
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. "Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это - закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания", - сказал Путин на встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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общество, владимир путин, россия
Общество, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал, что почти не употребляет алкоголь

Путин заявил, что старается не употреблять крепких алкогольных напитков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на учебном тренажере в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова. 7 марта 2024
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, как эффективно закаляться, и отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков.
"Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это - закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания", - сказал Путин на встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
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