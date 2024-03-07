https://ria.ru/20240307/putin-1931701807.html

Путин назвал самые важные для него рабочие вопросы

Путин назвал самые важные для него рабочие вопросы - РИА Новости, 07.03.2024

Путин назвал самые важные для него рабочие вопросы

Президент России Владимир Путин рассказал, что специальная военная операция и развитие экономики для него являются самыми важными в рабочих вопросах. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:22

2024-03-07T13:22

2024-03-07T13:38

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

экономика

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что специальная военная операция и развитие экономики для него являются самыми важными в рабочих вопросах."Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции. Затем, конечно, очень много вопросов, связанных с экономикой: с ее поддержанием, с развитием, с обеспечением темпа роста экономики", — сказал он в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища в ответ на вопрос, какое событие в 2023 году стало для него самым ярким и запоминающимся.Путин подчеркнул, что развитие экономики — "это база, на которой строится все, вся наша жизнь"."И социальная жизнь, и военные наши успехи опираются на базовые показатели в экономике, в реальном секторе", — добавил президент РФ.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240229/putin-1930208063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, экономика, вооруженные силы рф