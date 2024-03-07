Путин прибыл в Краснодар

Училище ведет свою историю с 19 августа 1938 года, с создания в Чите военной школы пилотов. В 1960 году его передислоцировали в Краснодар. Сейчас училище готовит летный состав для оперативно-тактической, дальней, военно-транспортной и морской авиации. Всего оно выпустило более 27 тысяч авиационных специалистов, из них свыше 18 тысяч летчиков. Среди выпускников — пять дважды героев Советского Союза, 137 героев Советского Союза, восемь летчиков-космонавтов, 23 летчика-испытателя, девять героев России. С 2017 года училище принимает на обучение курсантов-девушек.