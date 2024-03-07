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В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом - РИА Новости, 07.03.2024
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Шоубиз
 
11:23 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/pugacheva-1931657993.html
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом
Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:23
2024-03-07T11:23
шоубиз
россия
алла пугачева
алексей журавлев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России". Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю". "Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно", - сказал Журавлев РИА Новости. По словам депутата, "все нормальные люди" находятся в России в сложный для страны период. "И даже неплохо, что предателей и лжецов, как пену, вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян. Вот этот процесс нужно спешно и прекращать", - считает он.
https://ria.ru/20231226/nikolaev-1918216855.html
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россия, алла пугачева, алексей журавлев , госдума рф
Шоубиз, Россия, Алла Пугачева, Алексей Журавлев , Госдума РФ
В Госдуме призвали признать Пугачеву иноагентом

Депутат Госдумы Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Алексей Журавлев (партия "Родина") призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом, чтобы она "не могла больше получать деньги из России".
Ранее Пугачева в соцсети грубо ответила артисту Стасу Михайлову на критику по поводу ее отъезда из страны, сказав, что "не собираются нормальные люди возвращаться", "а если уж вернусь, ей богу, скажу, что думаю".
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"Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления. И, вот увидите, вскоре приползет каяться и прощения просить, как и предрекал Стас Михайлов. Только будет уже поздно", - сказал Журавлев РИА Новости.
По словам депутата, "все нормальные люди" находятся в России в сложный для страны период.
"И даже неплохо, что предателей и лжецов, как пену, вынесло наружу спецоперацией. Государство очистилось от паразитов, десятилетиями доивших бюджет и опустошавших карманы россиян. Вот этот процесс нужно спешно и прекращать", - считает он.
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ШоубизРоссияАлла ПугачеваАлексей ЖуравлевГосдума РФ
 
 
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