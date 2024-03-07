https://ria.ru/20240307/protesty-1931794873.html
Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией
Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией - РИА Новости, 07.03.2024
Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией
Двести тракторов и сельскохозяйственных машин перекрыли автомагистраль по обе стороны границы между Испанией и Францией в рамках акции протеста против кризисной РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:55
2024-03-07T17:55
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Двести тракторов и сельскохозяйственных машин перекрыли автомагистраль по обе стороны границы между Испанией и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает газета El Mundo. По информации издания, баскские и французские фермеры, объединившиеся через социальные сети, заблокировали автомагистраль AP-8 на пограничном переходе Бириату. В результате этого образовалась пробка длиной почти 20 километров. Требования испанских и французских аграриев сводятся к снижению стоимости дизельного топлива и электричества, необходимых для сельскохозяйственных и животноводческих ферм. Кроме того, они требуют ввести налоговые изменения в отношении уплаты НДС. Ранее в четверг несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне. Полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо агентов правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240307/protesty-1931637802.html
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в мире, испания, франция, евросоюз
В мире, Испания, Франция, Евросоюз
Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией
Магистраль между Испанией и Францией перекрыли 200 тракторов и фермерских машин
МАДРИД, 7 мар - РИА Новости.
Двести тракторов и сельскохозяйственных машин перекрыли автомагистраль по обе стороны границы между Испанией и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает газета El Mundo
.
По информации издания, баскские и французские фермеры, объединившиеся через социальные сети, заблокировали автомагистраль AP-8 на пограничном переходе Бириату. В результате этого образовалась пробка длиной почти 20 километров.
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Требования испанских и французских аграриев сводятся к снижению стоимости дизельного топлива и электричества, необходимых для сельскохозяйственных и животноводческих ферм. Кроме того, они требуют ввести налоговые изменения в отношении уплаты НДС.
Ранее в четверг несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне. Полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо агентов правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год.
Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
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Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС
, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией
, Чили, Кенией
, Мексикой, Индией
и Австралией
. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида
вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко
, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии
и стран-членов союза.
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