https://ria.ru/20240307/protesty-1931794873.html

Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией

Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией - РИА Новости, 07.03.2024

Двести тракторов перекрыли автомагистраль между Испанией и Францией

Двести тракторов и сельскохозяйственных машин перекрыли автомагистраль по обе стороны границы между Испанией и Францией в рамках акции протеста против кризисной РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:55

2024-03-07T17:55

2024-03-07T17:55

в мире

испания

франция

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931794713_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6fdb4ea3408e5188b5c45f0a57b55714.jpg

МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Двести тракторов и сельскохозяйственных машин перекрыли автомагистраль по обе стороны границы между Испанией и Францией в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, передает газета El Mundo. По информации издания, баскские и французские фермеры, объединившиеся через социальные сети, заблокировали автомагистраль AP-8 на пограничном переходе Бириату. В результате этого образовалась пробка длиной почти 20 километров. Требования испанских и французских аграриев сводятся к снижению стоимости дизельного топлива и электричества, необходимых для сельскохозяйственных и животноводческих ферм. Кроме того, они требуют ввести налоговые изменения в отношении уплаты НДС. Ранее в четверг несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне. Полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо агентов правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделение больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали парализовать переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.

https://ria.ru/20240307/protesty-1931637802.html

https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

испания

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, франция, евросоюз