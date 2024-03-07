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МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий
МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий - РИА Новости, 07.03.2024
МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий
Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:55
2024-03-07T15:55
2024-03-07T15:55
выборы президента россии — 2024
россия
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. "По мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся "несистемной оппозицией" разного рода "акциях протеста" у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках", - сказал посол. "Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы", - подчеркнул он. Аскальдович также призвал российских соотечественников за рубежом "не участвовать в подобных "мероприятиях" и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления".
https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий
МИД России: попытки сорвать выборы на участках за рубежом повлекут наказание
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович.
"По мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся "несистемной оппозицией" разного рода "акциях протеста" у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках", - сказал посол.
"Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы", - подчеркнул он.
Аскальдович также призвал российских соотечественников за рубежом "не участвовать в подобных "мероприятиях" и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления".
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