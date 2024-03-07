https://ria.ru/20240307/protesty-1931760341.html

МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий

МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий - РИА Новости, 07.03.2024

МИД России пригрозил ответственностью за протесты у стен дипмиссий

Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:55

2024-03-07T15:55

2024-03-07T15:55

выборы президента россии — 2024

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Организаторы протестов у стен дипмиссий РФ понесут полную административную и уголовную ответственность за попытки сорвать выборы, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович. "По мере приближения к выборам из наших диппредставительств поступают сообщения о готовящихся "несистемной оппозицией" разного рода "акциях протеста" у стен российских диппредставительств, а также на избирательных участках", - сказал посол. "Хотел бы предупредить организаторов этих провокаций, что они будут нести полную административную и уголовную ответственность за организацию беспорядков и попытки сорвать выборы", - подчеркнул он. Аскальдович также призвал российских соотечественников за рубежом "не участвовать в подобных "мероприятиях" и не портить себе и другим праздник народного волеизъявления".

https://ria.ru/20240306/latviya-1931433247.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)