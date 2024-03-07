В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно способствовать формированию здорового информационного пространства, в частности, обратить внимание на ситуации, когда под видом просветительских курсов распространяется недостоверная информация, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор рассказала, что выступила инициатором пленарной сессии "Здоровое информационное пространство. Создаем его вместе" на площадке Всероссийского женского форума, который проходил 5-6 марта на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Основной темой обсуждения стали современные форматы цифрового взаимодействия, направленные на создание здорового информационного пространства. В частности, поговорили со спикерами о возможностях законодательного регулирования в отношении некачественного образовательного и медицинского контента, а именно в случаях, когда под видом просветительских курсов распространяется информация, не соответствующая действительности", - сказала Рукавишникова. Сенатор отметила, что "необходимо на законодательном уровне способствовать формированию здорового информационного пространства". По словам Рукавишниковой, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Она добавила, что все участники пленарной сессии уделили особое внимание вопросам создания здорового информационного пространства для несовершеннолетних. "В настоящее время именно дети и подростки в наибольшей степени подвержены влиянию окружающей их цифровой реальности. В связи с этим вопросы законодательного регулирования и контроля качества просветительского контента, направленного на детскую и подростковую аудиторию, приобретают важное социальное значение", - объяснила парламентарий. Она также подчеркнула, что первостепенное значение в этой сфере должны приобрести процессы саморегулирования. "Нездоровая" информация, к сожалению, активно наполняет интернет пространство, поэтому необходимо ввести законодательные требования к авторам об обязательности самостоятельного обозначения собственного контента. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять, публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты - врачи, психологи, педагоги. У пользователей не должно возникать ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов таких публикаций", - резюмировала Рукавишникова.
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно способствовать формированию здорового информационного пространства, в частности, обратить внимание на ситуации, когда под видом просветительских курсов распространяется недостоверная информация, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Сенатор рассказала, что выступила инициатором пленарной сессии "Здоровое информационное пространство. Создаем его вместе" на площадке Всероссийского женского форума, который проходил 5-6 марта на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
"Основной темой обсуждения стали современные форматы цифрового взаимодействия, направленные на создание здорового информационного пространства. В частности, поговорили со спикерами о возможностях законодательного регулирования в отношении некачественного образовательного и медицинского контента, а именно в случаях, когда под видом просветительских курсов распространяется информация, не соответствующая действительности", - сказала Рукавишникова.
Сенатор отметила, что "необходимо на законодательном уровне способствовать формированию здорового информационного пространства".
По словам Рукавишниковой, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Она добавила, что все участники пленарной сессии уделили особое внимание вопросам создания здорового информационного пространства для несовершеннолетних.
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"В настоящее время именно дети и подростки в наибольшей степени подвержены влиянию окружающей их цифровой реальности. В связи с этим вопросы законодательного регулирования и контроля качества просветительского контента, направленного на детскую и подростковую аудиторию, приобретают важное социальное значение", - объяснила парламентарий.
Она также подчеркнула, что первостепенное значение в этой сфере должны приобрести процессы саморегулирования.
"Нездоровая" информация, к сожалению, активно наполняет интернет пространство, поэтому необходимо ввести законодательные требования к авторам об обязательности самостоятельного обозначения собственного контента. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять, публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты - врачи, психологи, педагоги. У пользователей не должно возникать ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов таких публикаций", - резюмировала Рукавишникова.
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