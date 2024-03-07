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В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство - РИА Новости, 07.03.2024
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15:41 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/prostranstvo-1931754825.html
В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство
В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство - РИА Новости, 07.03.2024
В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство
Необходимо законодательно способствовать формированию здорового информационного пространства, в частности, обратить внимание на ситуации, когда под видом... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:41
2024-03-07T15:41
выставка-форум "россия"
общество
ирина рукавишникова
совет федерации рф
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно способствовать формированию здорового информационного пространства, в частности, обратить внимание на ситуации, когда под видом просветительских курсов распространяется недостоверная информация, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. Сенатор рассказала, что выступила инициатором пленарной сессии "Здоровое информационное пространство. Создаем его вместе" на площадке Всероссийского женского форума, который проходил 5-6 марта на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ. "Основной темой обсуждения стали современные форматы цифрового взаимодействия, направленные на создание здорового информационного пространства. В частности, поговорили со спикерами о возможностях законодательного регулирования в отношении некачественного образовательного и медицинского контента, а именно в случаях, когда под видом просветительских курсов распространяется информация, не соответствующая действительности", - сказала Рукавишникова. Сенатор отметила, что "необходимо на законодательном уровне способствовать формированию здорового информационного пространства". По словам Рукавишниковой, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Она добавила, что все участники пленарной сессии уделили особое внимание вопросам создания здорового информационного пространства для несовершеннолетних. "В настоящее время именно дети и подростки в наибольшей степени подвержены влиянию окружающей их цифровой реальности. В связи с этим вопросы законодательного регулирования и контроля качества просветительского контента, направленного на детскую и подростковую аудиторию, приобретают важное социальное значение", - объяснила парламентарий. Она также подчеркнула, что первостепенное значение в этой сфере должны приобрести процессы саморегулирования. "Нездоровая" информация, к сожалению, активно наполняет интернет пространство, поэтому необходимо ввести законодательные требования к авторам об обязательности самостоятельного обозначения собственного контента. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять, публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты - врачи, психологи, педагоги. У пользователей не должно возникать ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов таких публикаций", - резюмировала Рукавишникова.
https://ria.ru/20240304/informatsiya-1931064297.html
https://ria.ru/20240304/vystavka-1930927953.html
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общество, ирина рукавишникова , совет федерации рф, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Ирина Рукавишникова , Совет Федерации РФ, Выставка-форум "Россия"
В Совфеде призвали законодательно сформировать здоровое инфопространство

Рукавишникова: важно законодательно сформировать здоровое инфопространство

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо законодательно способствовать формированию здорового информационного пространства, в частности, обратить внимание на ситуации, когда под видом просветительских курсов распространяется недостоверная информация, заявила РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
Сенатор рассказала, что выступила инициатором пленарной сессии "Здоровое информационное пространство. Создаем его вместе" на площадке Всероссийского женского форума, который проходил 5-6 марта на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ.
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Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь, павильон №55 Дом молодежи

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На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

Открытие Московской недели моды на Международной выставке-форуме Россия

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

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Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

Показ коллекции бренда OA.CLTH на Международной выставке-форуме Россия

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

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Церемония старта нового сезона мероприятий Росмолодежь

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

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Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

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Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

Творческая встреча с певцом Денисом Клявером

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
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В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

Серия мастер-классов от садовых экспертов, павильон С Семья. Работа. Долголетие

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

Победительница розыгрыша автомобиля Lada Granta

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ прошла экскурсия для участников проекта "1000 юных футболистов".

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Приглашенные творческие коллективы выступили на церемонии старта нового сезона мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15

В павильоне "Наша культура" состоялась творческая встреча с режиссером Федором Бондарчуком.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15

На выставке представлено множество технологических новинок. В частности, посетители могут оказаться в одной капсуле с роботом.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Прошел открытый показ коллекции бренда IMSAY studio из Городца.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Двадцать шесть спортсменов примут участие в финале проекта "1000 юных футболистов" и пройдут отбор в Академию ЦСКА.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

На I Открытом всероссийском слете бардовского движения "Чтобы наши песни пели, как свои" выступил музыкант Евгений Маргулис.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

На показах Московской недели моды посетителей выставки познакомили с качественной стильной продукцией и философией отечественных брендов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Прошел показ коллекции одежды OA.CLTH из Самары.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

Творческие коллективы выступили на церемонии старта мероприятий Росмолодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Ярким событием программы стал конкурс авторской песни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Посетители смогли пообщаться с певцом Денисом Клявером.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

В павильоне "Семья. Работа. Долголетие" прошла серия мастер-классов от садовых экспертов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15

На выставке состоялся розыгрыш автомобиля Lada Granta.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
"Основной темой обсуждения стали современные форматы цифрового взаимодействия, направленные на создание здорового информационного пространства. В частности, поговорили со спикерами о возможностях законодательного регулирования в отношении некачественного образовательного и медицинского контента, а именно в случаях, когда под видом просветительских курсов распространяется информация, не соответствующая действительности", - сказала Рукавишникова.
Сенатор отметила, что "необходимо на законодательном уровне способствовать формированию здорового информационного пространства".
По словам Рукавишниковой, в ходе обсуждения большое внимание было уделено вопросам здравоохранения. Она добавила, что все участники пленарной сессии уделили особое внимание вопросам создания здорового информационного пространства для несовершеннолетних.
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4 марта, 17:09
"В настоящее время именно дети и подростки в наибольшей степени подвержены влиянию окружающей их цифровой реальности. В связи с этим вопросы законодательного регулирования и контроля качества просветительского контента, направленного на детскую и подростковую аудиторию, приобретают важное социальное значение", - объяснила парламентарий.
Она также подчеркнула, что первостепенное значение в этой сфере должны приобрести процессы саморегулирования.
"Нездоровая" информация, к сожалению, активно наполняет интернет пространство, поэтому необходимо ввести законодательные требования к авторам об обязательности самостоятельного обозначения собственного контента. Авторы образовательного или медицинского контента должны честно заявлять, публикуют они личное мнение по освещаемой теме или предоставляют информацию как специалисты - врачи, психологи, педагоги. У пользователей не должно возникать ошибочного мнения о профессиональной квалификации авторов таких публикаций", - резюмировала Рукавишникова.
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Выставка-форум "Россия"ОбществоИрина РукавишниковаСовет Федерации РФВыставка-форум "Россия"
 
 
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