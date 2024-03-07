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Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном - РИА Новости, 07.03.2024
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11:32 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/proekt-1931660195.html
Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном
Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном - РИА Новости, 07.03.2024
Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном
В городе Свободный, расположенном в Амурской области, стартовал прием заявок для участия в программе по развитию малого и среднего предпринимательства... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:32
2024-03-07T11:32
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В городе Свободный, расположенном в Амурской области, стартовал прием заявок для участия в программе по развитию малого и среднего предпринимательства "PROгород", сообщает пресс-служба правительства региона. Данная программа реализуется по инициативе Амурского газохимического комплекса. Участники данной программы получат новые знания, полезные знакомства и возможность выиграть грант на реализацию коммерческой идеи. Участвовать в этой программе может любой желающий. За последние два года 16 бизнесменов получили поддержку. Сфера их деятельности разная - столярное производство, семейное кафе, гончарная мастерская, изготовление пенобетона и другое. Программа состоит из трех трехдневных очных модулей обучения, которые пройдут 15-17 марта, 19-21 апреля и 10-12 мая.
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4.7
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свободный
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Свободный

Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном

© Фото : правительство Амурской областиПрием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном
Прием заявок для участия в проекте PROгород начался в амурском Свободном - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : правительство Амурской области
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В городе Свободный, расположенном в Амурской области, стартовал прием заявок для участия в программе по развитию малого и среднего предпринимательства "PROгород", сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная программа реализуется по инициативе Амурского газохимического комплекса.
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Участники данной программы получат новые знания, полезные знакомства и возможность выиграть грант на реализацию коммерческой идеи.
Участвовать в этой программе может любой желающий. За последние два года 16 бизнесменов получили поддержку. Сфера их деятельности разная - столярное производство, семейное кафе, гончарная мастерская, изготовление пенобетона и другое.
Программа состоит из трех трехдневных очных модулей обучения, которые пройдут 15-17 марта, 19-21 апреля и 10-12 мая.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаСвободный
 
 
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