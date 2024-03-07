https://ria.ru/20240307/proekt-1931660195.html

Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном

Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном - РИА Новости, 07.03.2024

Прием заявок для участия в проекте "PROгород" начался в амурском Свободном

В городе Свободный, расположенном в Амурской области, стартовал прием заявок для участия в программе по развитию малого и среднего предпринимательства... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:32

2024-03-07T11:32

2024-03-07T11:32

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В городе Свободный, расположенном в Амурской области, стартовал прием заявок для участия в программе по развитию малого и среднего предпринимательства "PROгород", сообщает пресс-служба правительства региона. Данная программа реализуется по инициативе Амурского газохимического комплекса. Участники данной программы получат новые знания, полезные знакомства и возможность выиграть грант на реализацию коммерческой идеи. Участвовать в этой программе может любой желающий. За последние два года 16 бизнесменов получили поддержку. Сфера их деятельности разная - столярное производство, семейное кафе, гончарная мастерская, изготовление пенобетона и другое. Программа состоит из трех трехдневных очных модулей обучения, которые пройдут 15-17 марта, 19-21 апреля и 10-12 мая.

https://ria.ru/20240305/biznes-1931320305.html

свободный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , свободный