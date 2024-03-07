https://ria.ru/20240307/pribaltika-1931624867.html
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны - РИА Новости, 07.03.2024
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны
МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:23
2024-03-07T07:23
2024-03-07T07:23
в мире
россия
прибалтика
литва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896064690_0:0:2810:1582_1920x0_80_0_0_ff2ec902d1972c1923ba909b669bc810.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html
россия
прибалтика
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896064690_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15dd980a1ea1d529971ebf6d5957f3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, прибалтика, литва
В мире, Россия, Прибалтика, Литва
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны
МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны