https://ria.ru/20240307/pribaltika-1931624867.html

МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны

МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны - РИА Новости, 07.03.2024

МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны

МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:23

2024-03-07T07:23

2024-03-07T07:23

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

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в мире, россия, прибалтика, литва