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МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны - РИА Новости, 07.03.2024
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07:23 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/pribaltika-1931624867.html
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны - РИА Новости, 07.03.2024
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны
МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:23
2024-03-07T07:23
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве. "Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве. "В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
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в мире, россия, прибалтика, литва
В мире, Россия, Прибалтика, Литва
МИД порекомендовал воздержаться от поездок в прибалтийские страны

МИД порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны

© Sputnik / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. МИД России подтверждает рекомендацию россиянам воздержаться от поездок в страны Прибалтики, сообщили РИА Новости в российском ведомстве.
"Вновь отмечаем, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных государств по отношению к России", - указали в ведомстве.
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"В связи с этим подтверждаем ранее озвученные МИД России рекомендации россиянам воздержаться от поездок в прибалтийские страны", - заключили там.
 
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