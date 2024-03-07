https://ria.ru/20240307/pozdravlenie-1931623248.html
Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта
Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта - РИА Новости, 07.03.2024
Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта
Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПРК) отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:58
2024-03-07T06:58
2024-03-07T06:58
общество
россия
сергей малинкович
совет федерации рф
коммунисты россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918755651_565:829:2730:2047_1920x0_80_0_0_501d1f0b9d302e457ce768f07123a2de.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПРК) отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Партия направила обращение в Совет Федерации РФ (обладающий законодательной инициативой) с предложением обязать работодателей, особенно частного - коммерческого - сектора, поздравлять сотрудниц с Международным женским днем 8 Марта - то есть выделять средства на цветы и небольшие подарки", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что традиция поздравлять женщин на работе с 8 марта сохранилась с советских времен, но не везде. "Нужен закон, который бы предусматривал, что работодатель всех форм собственности обязан накануне 8 марта выделять средства на покупку букетика цветов и небольшого подарка каждой работнице, коробки конфет или тортика и так далее и проводить в последний рабочий день перед мартовскими праздниками церемонию поздравления", - заявил Малинкович. При этом председатель партии считает, что законом за неисполнение должен быть предусмотрен штраф. "Так мы дополнительно защитим социальные права трудящихся женщин, и некоторых жадин-говядин из частного сектора заставим вести себя достойно и не замыливать 8 марта - наш любимый праздник", - пояснил коммунист.
https://ria.ru/20240307/vykhodnye-1929618794.html
https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918755651_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_8d62ad54f0381dcb17dd66410a171cc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей малинкович, совет федерации рф, коммунисты россии
Общество, Россия, Сергей Малинкович, Совет Федерации РФ, Коммунисты России
Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта
Коммунисты России предложили Совфеду ввести обязательное поздравление на 8 марта
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПРК) отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович.
"Партия направила обращение в Совет Федерации РФ (обладающий законодательной инициативой) с предложением обязать работодателей, особенно частного - коммерческого - сектора, поздравлять сотрудниц с Международным женским днем 8 Марта - то есть выделять средства на цветы и небольшие подарки", - отметил собеседник агентства.
Куда поехать на 8 Марта: отдых и экскурсии в России и за рубежом
Он добавил, что традиция поздравлять женщин на работе с 8 марта сохранилась с советских времен, но не везде.
"Нужен закон, который бы предусматривал, что работодатель всех форм собственности обязан накануне 8 марта выделять средства на покупку букетика цветов и небольшого подарка каждой работнице, коробки конфет или тортика и так далее и проводить в последний рабочий день перед мартовскими праздниками церемонию поздравления", - заявил Малинкович.
При этом председатель партии считает, что законом за неисполнение должен быть предусмотрен штраф. "Так мы дополнительно защитим социальные права трудящихся женщин, и некоторых жадин-говядин из частного сектора заставим вести себя достойно и не замыливать 8 марта - наш любимый праздник", - пояснил коммунист.
Международный женский день 8 марта: суть и традиции праздника