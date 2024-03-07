https://ria.ru/20240307/pozdravlenie-1931623248.html

Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта

Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта - РИА Новости, 07.03.2024

Коммунисты России предложили обязать работодателей поздравлять на 8 марта

Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПРК) отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:58

2024-03-07T06:58

2024-03-07T06:58

общество

россия

сергей малинкович

совет федерации рф

коммунисты россии

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Коммунистическая партия "Коммунисты России" (КПРК) отправила обращение в Совет Федерации с предложением принять закон, чтобы работодатели поздравляли сотрудниц с Международным женским денем, сообщил РИА Новости председатель партии Сергей Малинкович. "Партия направила обращение в Совет Федерации РФ (обладающий законодательной инициативой) с предложением обязать работодателей, особенно частного - коммерческого - сектора, поздравлять сотрудниц с Международным женским днем 8 Марта - то есть выделять средства на цветы и небольшие подарки", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что традиция поздравлять женщин на работе с 8 марта сохранилась с советских времен, но не везде. "Нужен закон, который бы предусматривал, что работодатель всех форм собственности обязан накануне 8 марта выделять средства на покупку букетика цветов и небольшого подарка каждой работнице, коробки конфет или тортика и так далее и проводить в последний рабочий день перед мартовскими праздниками церемонию поздравления", - заявил Малинкович. При этом председатель партии считает, что законом за неисполнение должен быть предусмотрен штраф. "Так мы дополнительно защитим социальные права трудящихся женщин, и некоторых жадин-говядин из частного сектора заставим вести себя достойно и не замыливать 8 марта - наш любимый праздник", - пояснил коммунист.

https://ria.ru/20240307/vykhodnye-1929618794.html

https://ria.ru/20240305/prazdnik-1848743509.html

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общество, россия, сергей малинкович, совет федерации рф, коммунисты россии