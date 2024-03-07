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Посла США вызвали в российский МИД - РИА Новости, 07.03.2024
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13:20 07.03.2024 (обновлено: 14:50 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/posol-1931701326.html
Посла США вызвали в российский МИД
Посла США вызвали в российский МИД - РИА Новости, 07.03.2024
Посла США вызвали в российский МИД
Посла США Линн Трейси вызвали в российский МИД и потребовали прекратить любое содействие нежелательным в России НКО, сообщили в дипломатическом ведомстве. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:20
2024-03-07T14:50
сша
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в российский МИД и потребовали прекратить любое содействие нежелательным в России НКО, сообщили в дипломатическом ведомстве."Трейси &lt;…&gt; уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США", — говорится в заявлении.Речь идет об организациях "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования". В МИД пояснили, что они при поддержке американского посольства реализуют программы антироссийской направленности, цель которых — рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.Послу вручили ноту с требованием прекратить сотрудничество с этими НКО и удалить с сайта посольства и из соцсетей перечень их проектов, которые, как отметили дипломаты, ориентированы "на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей". Если подобная деятельность продолжится, она будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, добавили в ведомстве. Особо МИД подчеркнул, что попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко пресекаться вплоть до высылки из страны причастных к этому сотрудников американского посольства.
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
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Посла США вызвали в российский МИД

Послу США Трейси вручили ноту в МИД России из-за поддержки нежелательных НКО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПосол США в России Линн Трейси
Посол США в России Линн Трейси - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Посол США в России Линн Трейси. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Посла США Линн Трейси вызвали в российский МИД и потребовали прекратить любое содействие нежелательным в России НКО, сообщили в дипломатическом ведомстве.
"Трейси <…> уведомили о признании нежелательными в Российской Федерации трех НКО США", — говорится в заявлении.
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Речь идет об организациях "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования". В МИД пояснили, что они при поддержке американского посольства реализуют программы антироссийской направленности, цель которых — рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.
Послу вручили ноту с требованием прекратить сотрудничество с этими НКО и удалить с сайта посольства и из соцсетей перечень их проектов, которые, как отметили дипломаты, ориентированы "на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей".
Если подобная деятельность продолжится, она будет рассматриваться как нарушение российского законодательства, добавили в ведомстве.
Особо МИД подчеркнул, что попытки вмешательства во внутренние дела России, в том числе подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко пресекаться вплоть до высылки из страны причастных к этому сотрудников американского посольства.
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