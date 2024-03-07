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Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
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09:00 07.03.2024 (обновлено: 09:22 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/pomosch-1931631796.html
Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Туве
Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Туве - РИА Новости, 07.03.2024
Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Туве
Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса отправился на ликвидацию ЧС в Туве, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:00
2024-03-07T09:22
кемеровская область
происшествия
республика тыва
сергей цивилев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
шагонар
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса отправился на ликвидацию ЧС в Туве, сообщает пресс-служба правительства региона. "По распоряжению губернатора Кузбасса на помощь тывинским специалистам направлен аварийно-восстановительный отряд ЖКХ в составе 14 человек. Наши коммунальщики будут работать на ликвидации чрезвычайной ситуации на ТЭЦ в городе Шагонар Республики Тыва, где накануне произошел взрыв и пожар", – говорится в сообщении. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Один пострадавший выписан, шесть человек продолжают лечение в республиканской больнице. "В Тыве целый город остался без тепла, от взрыва пострадало 23 сотрудника ТЭЦ. Мы одними из первых оперативно отправили на место ЧС колонну автомобилей в сопровождении ГИБДД. Везем две теплостанции по 2 мегаватта каждая. Едут наши аварийные бригады, укомплектованные всеми необходимыми расходными материалами и инструментами, чтобы оперативно обеспечить жилые дома теплом. Машины из Кузбасса уже на подъезде к республике", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. В письме заместителя председателя правительства Республики Тыва Виталия Бартына-Сады губернатору Кузбасса говорится, что техногенная авария привела к полной остановке теплогенерирующих котлов. В результате без центрального теплоснабжения остались 210 жилых домов, в них проживает более 5 тысяч человек, из которых 3150 - дети. Для обеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации теплом правительство Тывы обратилось за помощью в предоставлении дополнительных дизельных генераторных установок, тепловых пушек и мобильных теплостанций. Уточняется, что в составе аварийно-восстановительного отряда ЖКХ Кузбасса 14 специалистов (слесари, электрогазосварщики, водители) и 4 единицы техники (2 трала с мобильными котельными, 2 авторемонтные мастерские). В Шагонаре они займутся обеспечением теплоснабжением населения и социальных объектов на период ремонтно-восстановительных работ на Шагонарской ТЭЦ. Для оперативного подключения объектов к мобильным котельным они оснащены гибкими рукавами.
https://ria.ru/20240307/pomosch-1931628174.html
кемеровская область
республика тыва
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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кемеровская область, происшествия, республика тыва, сергей цивилев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), шагонар
Кемеровская область, Происшествия, Республика Тыва, Сергей Цивилев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Шагонар
Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Туве

Кузбасс направил аварийно-восстановительный отряд на ликвидацию ЧС в Шагонаре

© Фото : Администрация Правительства КузбассаАварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса на ликвидации ЧС в Тыве
Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса на ликвидации ЧС в Тыве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Администрация Правительства Кузбасса
Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса на ликвидации ЧС в Тыве
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Аварийно-восстановительный отряд ЖКХ Кузбасса отправился на ликвидацию ЧС в Туве, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По распоряжению губернатора Кузбасса на помощь тывинским специалистам направлен аварийно-восстановительный отряд ЖКХ в составе 14 человек. Наши коммунальщики будут работать на ликвидации чрезвычайной ситуации на ТЭЦ в городе Шагонар Республики Тыва, где накануне произошел взрыв и пожар", – говорится в сообщении.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Один пострадавший выписан, шесть человек продолжают лечение в республиканской больнице.
"В Тыве целый город остался без тепла, от взрыва пострадало 23 сотрудника ТЭЦ. Мы одними из первых оперативно отправили на место ЧС колонну автомобилей в сопровождении ГИБДД. Везем две теплостанции по 2 мегаватта каждая. Едут наши аварийные бригады, укомплектованные всеми необходимыми расходными материалами и инструментами, чтобы оперативно обеспечить жилые дома теплом. Машины из Кузбасса уже на подъезде к республике", — цитирует пресс-служба Сергея Цивилева.
В письме заместителя председателя правительства Республики Тыва Виталия Бартына-Сады губернатору Кузбасса говорится, что техногенная авария привела к полной остановке теплогенерирующих котлов. В результате без центрального теплоснабжения остались 210 жилых домов, в них проживает более 5 тысяч человек, из которых 3150 - дети. Для обеспечения населения в зоне чрезвычайной ситуации теплом правительство Тывы обратилось за помощью в предоставлении дополнительных дизельных генераторных установок, тепловых пушек и мобильных теплостанций.
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Уточняется, что в составе аварийно-восстановительного отряда ЖКХ Кузбасса 14 специалистов (слесари, электрогазосварщики, водители) и 4 единицы техники (2 трала с мобильными котельными, 2 авторемонтные мастерские). В Шагонаре они займутся обеспечением теплоснабжением населения и социальных объектов на период ремонтно-восстановительных работ на Шагонарской ТЭЦ. Для оперативного подключения объектов к мобильным котельным они оснащены гибкими рукавами.
 
Кемеровская областьПроисшествияРеспублика ТываСергей ЦивилевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Шагонар
 
 
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