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Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ

Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024

Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ

Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:22

2024-03-07T08:22

2024-03-07T09:35

происшествия

россия

кызыл

новосибирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ан-74

шагонар

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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Тыва. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Один пострадавший выписан, шесть человек продолжают лечение в республиканской больнице. "Из Новосибирской области прибыл в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями. Ранее этот борт уже доставил в Тыву из Красноярска необходимое оборудование для восстановления теплоснабжения", – говорится в сообщении. Уточняется, что после доставки авиацией МЧС России всё оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.

россия

кызыл

новосибирская область

шагонар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве 2024-03-07T08:22 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, кызыл, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-74, шагонар, видео