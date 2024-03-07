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Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024
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08:22 07.03.2024 (обновлено: 09:35 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/pomosch-1931628174.html
Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ
Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ - РИА Новости, 07.03.2024
Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ
Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:22
2024-03-07T09:35
происшествия
россия
кызыл
новосибирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-74
шагонар
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Тыва. В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Один пострадавший выписан, шесть человек продолжают лечение в республиканской больнице. "Из Новосибирской области прибыл в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями. Ранее этот борт уже доставил в Тыву из Красноярска необходимое оборудование для восстановления теплоснабжения", – говорится в сообщении. Уточняется, что после доставки авиацией МЧС России всё оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
россия
кызыл
новосибирская область
шагонар
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353
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Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
Последствия пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве
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происшествия, россия, кызыл, новосибирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-74, шагонар, видео
Происшествия, Россия, Кызыл, Новосибирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-74, Шагонар
Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ
КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Тыва.
2024-03-07T08:22
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Самолет МЧС прибыл в Туву с помощью для Шагонара, где горела ТЭЦ

Самолет МЧС привез в Туву теплопушки и обогреватели для Шагонара, где горела ТЭЦ

© МЧС России/TelegramРазгрузка Ан-74 МЧС России в Кызыле
Разгрузка Ан-74 МЧС России в Кызыле
© МЧС России/Telegram
Разгрузка Ан-74 МЧС России в Кызыле
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями прибыл в Кызыл из Новосибирской области, сообщается в официальном Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Тыва.
В среду в трехэтажном здании центральной котельной Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли в помещении подачи топлива, вызвавший пожар на площади 50 квадратных метров. Пострадали 23 человека, 15 были госпитализированы. МЧС России отправило в регион оборудование для восстановления теплоснабжения и обогрева социально значимых объектов. В четверг запустили первый котел аварийной ТЭЦ, готовятся к запуску еще два, ожидается оборудование из Новосибирска, Кемерово, Москвы и других городов. Из Кызыла в Красноярск спецбортом МЧС РФ эвакуируют восемь пострадавших, которых доставят на лечение в ожоговый центр краевой клинической больницы. Один пострадавший выписан, шесть человек продолжают лечение в республиканской больнице.
"Из Новосибирской области прибыл в город Кызыл самолет Ан-74 МЧС России с дополнительными тепловыми пушками и обогревателями. Ранее этот борт уже доставил в Тыву из Красноярска необходимое оборудование для восстановления теплоснабжения", – говорится в сообщении.
Уточняется, что после доставки авиацией МЧС России всё оборудование будет распределено для обогрева социально значимых объектов, многоквартирных жилых домов и внутренних теплосетей.
 
ПроисшествияРоссияКызылНовосибирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-74Шагонар
 
 
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