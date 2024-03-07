https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html

Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины

Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины - РИА Новости, 07.03.2024

Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины

Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:55

2024-03-07T10:55

2024-03-07T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

дональд туск

евросоюз

европа

варшава

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838524964_0:109:3078:1841_1920x0_80_0_0_599a188d20c6d1cc381f8cc8fb9bef73.jpg

ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал глава польского правительства. При этом, по его словам, Польша не намерена закрывать границу для товаров с Украины."Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки, рынок производителей", — добавил Туск. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html

польша

украина

европа

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, дональд туск, евросоюз, европа, варшава