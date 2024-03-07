https://ria.ru/20240307/polsha-1931651051.html
Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины
Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины - РИА Новости, 07.03.2024
Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины
Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:55
2024-03-07T10:55
2024-03-07T12:19
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ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск."Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал глава польского правительства. При этом, по его словам, Польша не намерена закрывать границу для товаров с Украины."Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки, рынок производителей", — добавил Туск. Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
https://ria.ru/20240225/polsha-1929308292.html
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240302/polsha-1930628334.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, дональд туск, евросоюз, европа, варшава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Дональд Туск, Евросоюз, Европа, Варшава
Польша предложила ЕС отменить торговые преференции для Украины
Премьер Польши Туск предложил ЕС отменить торговые преференции для Украины
ВАРШАВА, 7 мар — РИА Новости. Варшава предложила Евросоюзу отменить торговые преференции, которые дали Украине после начала спецоперации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынки и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал глава польского правительства.
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
При этом, по его словам, Польша не намерена закрывать границу для товаров с Украины.
"Мы очень хотим помогать Украине, но мы должны одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынки, рынок производителей", — добавил Туск.
Польский бунт, осмысленный и антиукраинский
Девятого февраля начался общепольский протест фермеров. Они проводят акции по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной
. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце февраля в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".
Основные требования протестующих: прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза, которые предполагают достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
"Ищут русский след". Польша и Украина на пороге затяжной войны
Накануне участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Они провоцировали столкновения с полицией возле канцелярии премьер-министра, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы, брусчатку и камни. Несколько полицейских получили ранения.
Отношения Варшавы и Киева осложнились из-за эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции. В июне 2022 года ЕС отменил пошлины на товары, поступающие с Украины, но это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия призвали Еврокомиссию вмешаться в кризис, она приняла на несколько месяцев ограничительные меры для устранения логистических трудностей, а затем обязала Киев ввести контроль за экспортом. Тогда Словакия, Венгрия и Польша объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке.
На границе Польши и Украины вспыхнул конфликт