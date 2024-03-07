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Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за беспорядков

Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за беспорядков - РИА Новости, 07.03.2024

Польские националисты потребовали отставки главы МВД из-за беспорядков

Польские националисты требуют отставки министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского из-за произошедших в среду уличных беспорядков, заявил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:40

2024-03-07T14:40

2024-03-07T14:40

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польские националисты требуют отставки министра внутренних дел и администрации Марчина Кервиньского из-за произошедших в среду уличных беспорядков, заявил вице-спикер сейма страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, 14 полицейских были ранены. Были задержаны 52 участника беспорядков. "Я буду сегодня требовать информации от премьера по этому вопросу, и мы требуем отставки министра Кервиньского за то, что произошло. Этого не могло произойти без позволения сверху", - сказал Босак в эфире радиостанции RMF FM. По его мнению, полиция сама спровоцировала беспорядки. "Я был на манифестации фермеров и под сеймом, и под канцелярией премьера в полдень. Позже у меня были обязанности в сейме. Было очень спокойно. Я видел десятки, если не сотни тысяч протестующих людей, которые были спокойны и в отношении журналистов, и в отношении политиков, и в отношении полиции. То, что произошло позже под сеймом – для меня это скандал. Это искусственно спровоцировано", - сказал вице-спикер. "Я не исключаю, что среди протестующих были единичные агрессивные личности, но десятки сотрудников полиции были использованы для провоцирования беспорядков из-за того, что их направили просто в толпу. Поливание людей газом – это классика. Если есть толпа, но еще нет беспорядков, идет приказ полицейским в касках с палками, чтобы они выталкивали людей, когда начинается выталкивание людей, часть из них не отступают, потому, что некуда, тогда начинается поливание газом, и все закрутилось уже само. Точно так произошло вчера", - пояснил он. По словам Босака, некоторые депутаты "Конфедерации" пострадали от полицейского газа. "Наши депутаты отделяли кордоны полиции от протестующих, и некоторые депутаты получили газом прямо в лицо", - сказал он. Акции протеста фермеров проходят в Польше с начала февраля. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции с Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

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Крупная акция протеста польских фермеров в центре Варшавы Польские фермеры проводят крупную акцию протеста в центре Варшавы у канцелярии премьера 2024-03-07T14:40 true PT1M35S

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в мире, польша, кшиштоф босак, украина