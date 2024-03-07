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"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена - РИА Новости, 07.03.2024
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22:15 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html
"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена
"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена - РИА Новости, 07.03.2024
"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена
Решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского СПГ играет на руку России, заявил лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:15
2024-03-07T22:15
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского СПГ играет на руку России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business."Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке", — отметил он.По словам политика, своими действиями американский лидер повышает стоимость жизни для обычных семей, которые уже сыты этим по горло. В результате кандидатура бывшего президента Дональда Трампа набирает популярность, пояснил Скализ.Он также добавил, что Трамп проводил успешную политику в энергетической сфере, но с приходом в Белый дом Байден отменил ее.В конце января Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден усиливает Россию и толкает Европу к "зависимости от нее".
https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html
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в мире, сша, россия, европа, стив скализ, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Россия, Европа, Стив Скализ, Джо Байден, Дональд Трамп
"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена

Скализ: Байден сделал подарок Путину, остановив экспорт американского СПГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского СПГ играет на руку России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business.
"Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке", — отметил он.
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По словам политика, своими действиями американский лидер повышает стоимость жизни для обычных семей, которые уже сыты этим по горло. В результате кандидатура бывшего президента Дональда Трампа набирает популярность, пояснил Скализ.
Он также добавил, что Трамп проводил успешную политику в энергетической сфере, но с приходом в Белый дом Байден отменил ее.
В конце января Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден усиливает Россию и толкает Европу к "зависимости от нее".
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