https://ria.ru/20240307/podarok-1931837662.html

"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена

"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена - РИА Новости, 07.03.2024

"Подарок Путину". В США сделали неожиданное заявление о решении Байдена

Решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского СПГ играет на руку России, заявил лидер республиканского большинства в палате... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T22:15

2024-03-07T22:15

2024-03-07T22:15

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена об остановке экспорта американского СПГ играет на руку России, заявил лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в эфире Fox Business."Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке", — отметил он.По словам политика, своими действиями американский лидер повышает стоимость жизни для обычных семей, которые уже сыты этим по горло. В результате кандидатура бывшего президента Дональда Трампа набирает популярность, пояснил Скализ.Он также добавил, что Трамп проводил успешную политику в энергетической сфере, но с приходом в Белый дом Байден отменил ее.В конце января Байден заявил, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из-за ситуации с изменением климата. Это решение вызвало резкую критику со стороны республиканского лагеря. Так, спикер палаты представителей Майк Джонсон назвал его возмутительным, поскольку, по его словам, Байден усиливает Россию и толкает Европу к "зависимости от нее".

https://ria.ru/20240307/tramp-1931836343.html

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в мире, сша, россия, европа, стив скализ, джо байден, дональд трамп