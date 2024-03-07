https://ria.ru/20240307/pobediteli-1931607607.html

ФСБ рассекретила документы времен войны о советском спецотряде "Победители"

ФСБ рассекретила документы времен войны о советском спецотряде "Победители" - РИА Новости, 07.03.2024

ФСБ рассекретила документы времен войны о советском спецотряде "Победители"

ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные материалы о героическом боевом пути разведывательно-диверсионного отряда органов государственной безопасности... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:25

2024-03-07T00:25

2024-03-07T00:38

ссср

россия

украина

николай кузнецов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

рабоче-крестьянская красная армия (ркка)

без срока давности

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные материалы о героическом боевом пути разведывательно-диверсионного отряда органов государственной безопасности СССР "Победители", громившего гитлеровцев и их пособников из числа украинских националистов на западе Украины в годы Великой Отечественной войны.Сейчас впервые опубликованы фотокопии отдельных фрагментов рассекреченного отчета о проделанной работе в тылу отряда (оперативной группы, разведывательно-диверсионной резидентуры №4/190) 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР "Победители" под командованием Героя Советского Союза полковника Дмитрия Медведева. Отчет, подписанный Медведевым, датирован 6 октября 1944 года. Публикация этих материалов приурочена к 80-летию гибели от рук украинских националистов специального агента органов госбезопасности СССР, Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова, входившего в отряд "Победители". Кузнецов летом 1942 года был направлен в отряд, который дислоцировался вблизи оккупированного города Ровно. Этот город являлся административным центром рейхскомиссариата Украина. В 1943-1944 годах Кузнецов, действуя под именем обер-лейтенанта (затем капитана) Пауля Зиберта, лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии на западе Украины, а также добыл исключительно важную информацию о планах немцев. Он погиб 9 марта 1944 года в неравном бою с украинскими националистами в районе западно-украинского села Боратин. Полторы сотни страниц отчета Опергруппа 4-го Управления НКВД-НКГБ СССР начала свою боевую работу в середине мая 1942 года. В начале лета 1944 года опергруппа вышла в расположение частей Красной армии. Около двух лет на временно оккупированной территории Украинской ССР и Польши "Победители" проводили в глубоком тылу противника оперативную, агентурную, разведывательную, контрразведывательную и диверсионную деятельность. В рапорте на имя начальника 4-го Управления НКГБ, легендарного чекиста Павла Судоплатова Медведев не без юмора отметил, что его "и без того "краткий отчет" превратился в объемистый труд". Отчет поместился на 150 страницах машинописного текста. В своем документе Медведев подробно остановился на эпизодах боевой деятельности опергруппы. Публикуются фрагменты о "Деле "Кафра" - похищении германского генерал-майора, карателя Макса Ильгена, о взрыве вокзала и офицерского казино в Ровно. "Победители" активно проводили в немецком тылу и контрразведывательную работу, внедряли агентов опергруппы в карательные органы противника. "Через них мы не только узнавали, что предпринимают немцы по розыску исполнителей террористических и диверсионных актов, совершенных нами в г. Ровно, но добывали также контрразведывательные данные. Агент "Лариса" по заданиям "Победителей" "похитила и передала нам главную печать и штамп гестапо, а также книги ордеров на право обыска и ареста, бланки протоколов обыска и удостоверений гестапо", - пишет Медведев. "Она доставляла нам секретные топографические карты. Вынесла из гестапо и передала нам немецкую пишущую машинку и, главное, доставила до 50 листов копировальной бумаги, использованной гестаповцами по одному разу", - поясняет он. "Проведенной расшифровкой и переводом написанных через эту копировку документов было установлено, что гестаповцы занимались ликвидацией следов произведенных ими массовых расстрелов мирного населения и военнопленных, сжигали трупы и всячески маскировали могилы", - указывал Медведев. Операция гитлеровцев по сокрытию следов уничтожения мирного населения носила наименование "Акция 1005". Эти документы, доставленные "Ларисой", были впоследствии использованы и широко обнародованы в газетах советской Чрезвычайной государственной комиссией по расследованию зверств гитлеровцев. Значительное место в отчете занимает рассказ о проведенной опергруппой диверсионной работе. "Седьмого ноября 1942 года группой подрывников под руководством т. Маликова был взорван эшелон с офицерским составом на железной дороге Ковель - Сарны. Эшелон следовал на фронт. Взрывом мины был разбит паровоз и вагоны. 4 вагона были сильно повреждены. Было убито и ранено свыше 100 немецких офицеров", - писал Медведев. По его данным, указанным в отчете, 26 ноября 1942 года группой бойцов на той же железной дороге был подорван на мине и обстрелян ураганным огнем из пулеметов, винтовок и автоматов эшелон с офицерским составом летных и танковых частей, ехавших в отпуск с восточного фронта. Был разбит и "прострелян из крупнокалиберного пулемета паровоз", уничтожено 3 пассажирских вагона, убито и ранено свыше 70 немецких офицеров, сообщает Медведев на страницах отчета. Победители по праву "Опергруппа оправдала свое название - "Победители". Об этом лучше всяких слов говорят результаты их боевой деятельности в тылу противника. Они наводили ужас и панику на немецко-фашистских оккупантов. В глубоком тылу враг не чувствовал себя в безопасности", - подчеркивается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. "Победители" провели около 120 боевых операций; уничтожили около 12 тысяч германских солдат, офицеров и пособников гитлеровцев; ликвидировали 11 немецких генералов и высших чиновников оккупационной администрации; подорвали более 80 вражеских эшелонов с живой силой, боевой техникой и военным имуществом и др. По своему составу отряд "Победители" был интернациональным. В нем воевали представители почти тридцати национальностей: русские, украинцы, поляки, чехи, болгары, армяне, узбеки, белорусы, татары, евреи и представители других народов СССР, а также испанские интернационалисты. Так, в отчете упоминается заместитель радиовзвода "Победителей" Ивонна Санчес ("Африка"). Это была легендарная Африка де лас Эрас, впоследствии советская нелегальная разведчица. Даже выйдя в отставку в 1985 году, она продолжала помогать готовить советских разведчиков-нелегалов. Пятого ноября 1944 года Президиум Верховного Совета СССР издал первый за годы войны открытый указ о присвоении звания Героя Советского Союза работникам НКГБ "за образцовое выполнение специальных заданий в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство". Этой почести тогда удостоились 12 человек, в том числе Медведев и Кузнецов. Подвиг отряда "Победители" за десятки лет был очень широко увековечен в книгах, фильмах, памятниках, музейных экспозициях. Имена Дмитрия Медведева, Николая Кузнецова и Африки де лас Эрас занесены на Мемориальную доску Зала истории Службы внешней разведки России - это знак высшей почести в СВР. А их бронзовые барельефы размещены на монументе отечественным разведчикам всех времен, находящемся на территории штаб-квартиры СВР в московском районе Ясенево. К этому монументу "Отечество. Доблесть. Честь", открытому в 2020 году к 100-летию Службы внешней разведки, возлагал цветы президент России Владимир Путин, когда посещал штаб-квартиру СВР. В конце февраля 2023 года глава российского государства, выступая на коллегии ФСБ, особо поблагодарил нынешних сотрудников органов госбезопасности, кто в ходе российской специальной военной операции действовал на переднем крае - не только на освобожденных территориях и в прифронтовой зоне, но и в тылу противника. Путин отметил их личное мужество, профессионализм и решительность при обеспечении безопасности России.

https://ria.ru/20230724/lvov-1885891344.html

https://ria.ru/20210829/kazn-1747708032.html

https://ria.ru/20220415/krym-1783666821.html

https://ria.ru/20230426/fitin-1867757371.html

https://ria.ru/20230622/istreblenie-1879700543.html

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