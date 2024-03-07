Кадыров назвал информацию о "черном рынке" с украинскими пленными чушью
Кадыров: в Чечне и вообще в России нет никаких черных рынков по обмену пленными
Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале назвал откровенной чушью информацию в западных СМИ о существовании в России "черного рынка", где власти республики закупают украинских военнопленных для последующего обмена на пленных чеченцев.
В качестве героя, пояснил Кадыров, выбрали Вячеслава Левицкого, который сдался в плен бойцам спецназа "Ахмат" в апреле 2023 года. "Наши ребята наткнулись на Вячеслава через десять дней после того, как его раненым бросили свои же сослуживцы. У него были перебиты ноги и обморожены руки, поэтому его оперативно доставили в Грозный, где ему оказали всю необходимую помощь. К сожалению, по причине начавшейся гангрены Вячеславу пришлось ампутировать конечности. Но западные СМИ пишут, что мы у кого-то выкупили находящегося при смерти Вячеслава, привезли его в Грозный, отрезали ему руки и ноги, чтобы впоследствии обменять его именно на чеченца. Этой откровенной чушью они кормят свою аудиторию", — написал Кадыров.
Он рассказал, что после лечения Левицкого и еще двух пленных обменяли на трех российских военных, которые даже не являются уроженцами Чечни. Кроме того, Кадыров опубликовал видео, на котором Левицкий до передачи украинской стороне благодарит за спасение.
"Этим вопросом по моему поручению занимался дорогой брат, депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев. Процедура проходила строго в рамках международного законодательства при активной поддержке со стороны Минобороны России… Поэтому я со всей ответственностью заявляю, что ни в России, ни в Чеченской Республике нет никаких черных рынков по обмену военнопленными и пыток по отношению к ним. Такая практика существовала лишь в пресловутой беззаконной Ичкерии, которую поддерживали и о которой все еще грезят Украина и Запад", — добавил глава республики.