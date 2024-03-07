https://ria.ru/20240307/peskov-1931790784.html
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:30
2024-03-07T17:30
2024-03-07T17:30
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
эммануэль макрон
павел зарубин
россия
украина
франция
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он также придерживается линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - сказал Песков, видео его ответа опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
россия
украина
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, россия, украина, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Павел Зарубин, Россия, Украина, Франция, В мире
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Песков: Макрон продолжает повышать вовлеченность Франции в украинский конфликт