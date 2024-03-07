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Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/peskov-1931790784.html
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков
Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:30
2024-03-07T17:30
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
эммануэль макрон
павел зарубин
россия
украина
франция
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он также придерживается линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - сказал Песков, видео его ответа опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, россия, украина, франция, в мире
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Павел Зарубин, Россия, Украина, Франция, В мире
Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Песков: Макрон продолжает повышать вовлеченность Франции в украинский конфликт

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он также придерживается линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - сказал Песков, видео его ответа опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий ПесковЭммануэль МакронПавел ЗарубинРоссияУкраинаФранцияВ мире
 
 
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