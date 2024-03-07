https://ria.ru/20240307/peskov-1931790784.html

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024

Макрон продолжает вовлекать Францию в украинский конфликт, заявил Песков

Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:30

2024-03-07T17:30

2024-03-07T17:30

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

эммануэль макрон

павел зарубин

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в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Лидер Франции Эммануэль Макрон продолжает повышать уровень вовлеченности своей страны в конфликт на Украине, что не соответствует интересам самих французов, он также придерживается линии по нанесению стратегического поражения России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Очевидно одно - господин Макрон убежден в своей линии на нанесение стратегического поражения нашей стране, он продолжает повышать уровень непосредственной вовлеченности Франции в этой войне. С нашей точки зрения, это никаким образом не соответствует интересам французов", - сказал Песков, видео его ответа опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

россия

украина

франция

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дмитрий песков, эммануэль макрон, павел зарубин, россия, украина, франция, в мире