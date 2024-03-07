https://ria.ru/20240307/peskov-1931785340.html

Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков

Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024

Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков

Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:16

2024-03-07T17:16

2024-03-07T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

париж

дмитрий песков

павел зарубин

франция

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. С одной стороны, господин (президент Франции Эммануэль) Макрон начинает обсуждать тему о возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Идет очень активная такая внутрифранцузская дискуссия и внутриевропейская дискуссия", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

париж

франция

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в мире, париж, дмитрий песков, павел зарубин, франция, москва