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Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков
Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:16
2024-03-07T17:16
2024-03-07T17:25
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дмитрий песков
павел зарубин
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. С одной стороны, господин (президент Франции Эммануэль) Макрон начинает обсуждать тему о возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Идет очень активная такая внутрифранцузская дискуссия и внутриевропейская дискуссия", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, париж, дмитрий песков, павел зарубин, франция, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Франция, Москва
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков
Песков: Париж делает противоречивые заявления по вопросу Украины в последние дни