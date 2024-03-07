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Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:16 07.03.2024 (обновлено: 17:25 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/peskov-1931785340.html
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков - РИА Новости, 07.03.2024
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков
Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:16
2024-03-07T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
париж
дмитрий песков
павел зарубин
франция
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. С одной стороны, господин (президент Франции Эммануэль) Макрон начинает обсуждать тему о возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина."Идет очень активная такая внутрифранцузская дискуссия и внутриевропейская дискуссия", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, париж, дмитрий песков, павел зарубин, франция, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Париж, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Франция, Москва
Париж делает противоречивые заявления по украинскому вопросу, заявил Песков

Песков: Париж делает противоречивые заявления по вопросу Украины в последние дни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Москва в последние дни наблюдает весьма противоречивый набор заявлений из Парижа касаемо украинского вопроса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы последние дни наблюдаем весьма и весьма противоречивый набор заявлений из Парижа. С одной стороны, господин (президент Франции Эммануэль) Макрон начинает обсуждать тему о возможности направления воинских контингентов на украинскую войну. С другой стороны, министр иностранных дел Франции категорически отрицает возможность направления таких контингентов", - сказал он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
"Идет очень активная такая внутрифранцузская дискуссия и внутриевропейская дискуссия", - добавил Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
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4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПарижДмитрий ПесковПавел ЗарубинФранцияМосква
 
 
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