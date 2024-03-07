https://ria.ru/20240307/pensii-1931641027.html

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 07.03.2024

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5 процента, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:06

2024-03-07T10:06

2024-03-07T12:48

общество

россия

пенсии

правительство рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5 процента, сообщило правительство в Telegram-канале."С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — говорится в публикации.По данным Минтруда, увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральном бюджете заложили 37,5 миллиарда рублей.Кроме того, их выплачивают:Обычно индексацию соцпенсий проводят один раз в год — 1 апреля.

https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html

https://ria.ru/20240118/voennosluzhaschie-1730219033.html

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, пенсии, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)