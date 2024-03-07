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В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 07.03.2024
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10:06 07.03.2024 (обновлено: 12:48 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/pensii-1931641027.html
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - РИА Новости, 07.03.2024
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5 процента, сообщило правительство в Telegram-канале. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T10:06
2024-03-07T12:48
общество
россия
пенсии
правительство рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5 процента, сообщило правительство в Telegram-канале."С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — говорится в публикации.По данным Минтруда, увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральном бюджете заложили 37,5 миллиарда рублей.Кроме того, их выплачивают:Обычно индексацию соцпенсий проводят один раз в год — 1 апреля.
https://ria.ru/20240305/pensiya-1931226213.html
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общество, россия, пенсии, правительство рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
Общество, Россия, Пенсии, Правительство РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России на 7,5% с 1 апреля

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии на 7,5 процента, сообщило правительство в Telegram-канале.
"С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5 процента. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — говорится в публикации.
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По данным Минтруда, увеличение выплат затронет 3,4 миллиона получателей соцпенсий, а также почти 700 тысяч получателей государственного пенсионного обеспечения. На эти цели в федеральном бюджете заложили 37,5 миллиарда рублей.

К получателям социальных пенсий относятся граждане, которые по различным обстоятельствам не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.

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Кроме того, их выплачивают:
  • людям с инвалидностью;
  • тем, кто потерял кормильца;
  • военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы;
  • участникам Великой Отечественной войны;
  • гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Обычно индексацию соцпенсий проводят один раз в год — 1 апреля.
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