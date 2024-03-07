https://ria.ru/20240307/panda-1931695021.html

Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 07.03.2024

Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:03

2024-03-07T13:03

2024-03-07T13:54

хорошие новости

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — написал он.Собянин напомнил, что до этого малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении, которое приготовили специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть для нее большой вольер."Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн", — добавил мэр.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html

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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. 2024-03-07T13:03 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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