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Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 07.03.2024
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13:03 07.03.2024 (обновлено: 13:54 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/panda-1931695021.html
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 07.03.2024
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:03
2024-03-07T13:54
хорошие новости
московский зоопарк
сергей собянин
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — написал он.Собянин напомнил, что до этого малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении, которое приготовили специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть для нее большой вольер."Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн", — добавил мэр.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
https://ria.ru/20240213/panda-1927069947.html
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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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московский зоопарк, сергей собянин, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Сергей Собянин, Москва
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка

Посетители Московского зоопарка смогут увидеть панду Катюшу с 8 марта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — написал он.
Маленькая панда Катюша с мамой
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
13 февраля, 14:00
Собянин напомнил, что до этого малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении, которое приготовили специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть для нее большой вольер.
"Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн", — добавил мэр.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
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Хорошие новостиМосковский зоопаркСергей СобянинМосква
 
 
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