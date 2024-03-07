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Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка - РИА Новости, 07.03.2024
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:03
2024-03-07T13:03
2024-03-07T13:54
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — написал он.Собянин напомнил, что до этого малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении, которое приготовили специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть для нее большой вольер."Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн", — добавил мэр.Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
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Панда Катюша в большом вольере Московского зоопарка
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка, с 8 марта павильон панд откроется для посетителей, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
2024-03-07T13:03
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московский зоопарк, сергей собянин, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Сергей Собянин, Москва
Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка
Посетители Московского зоопарка смогут увидеть панду Катюшу с 8 марта
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
С 8 марта панду Катюшу можно будет увидеть в большом вольере Московского зоопарка, сообщил в Telegram-канале
мэр Москвы Сергей Собянин.
"Панда Катюша вышла в большой вольер Московского зоопарка. С 8 марта ее сможет увидеть любой желающий — павильон "Фауна Китая" откроется для посетителей", — написал он.
Появилось видео, как маленькая панда Катюша обнимается с мамой
Собянин напомнил, что до этого малышка-панда вместе с мамой находилась в небольшом закрытом для публики помещении, которое приготовили специально для родов и первых месяцев жизни. Когда Катюша начала активно ходить и играть, зоологи решили открыть для нее большой вольер.
"Он полностью безопасен для маленькой панды, есть все необходимое для развития и развлечений: деревянные конструкции для лазания и отдыха и небольшой бассейн", — добавил мэр.
Первый в истории России
детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. У нее уже выросли зубы, она начала ходить и активно изучает окружающий мир. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" ее решили назвать Катюшей.
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