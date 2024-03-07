https://ria.ru/20240307/otdykh-1931723587.html
Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами
Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами - РИА Новости, 07.03.2024
Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом бронирования, назвали самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:35
2024-03-07T14:35
2024-03-07T14:35
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом бронирования, назвали самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользовательниц соцсетей и выяснили, что Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц. Почти половина (45 процентов) туристок отдали свои голоса за эту страну.ОАЭ и государства Европы – на эти направления пришлось по 24 процента ответов.Высокую оценку получил Таиланд, 16 процентов респонденток выбрали бы его для отдыха с подругами, не беспокоясь о безопасности. С небольшим отрывом страна опередила Китай, за который проголосовали 12 процентов туристок, и Турцию (13 процентов). Грузию назвали восемь процентов опрошенных, Шри-Ланку - семь процентов, Узбекистан и Египте – по пять процентов путешественниц.Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область – почти половина (42 процента) опрошенных назвали этот город самым безопасным для женских путешествий. Каждая третья туристка готова отправиться с подругами по Золотому кольцу. В список самых комфортных для поездок женским коллективом вошли Байкал, Карелия и Татарстан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, белоруссия, оаэ, европа, отдых в россии, куда поехать, 8 марта
Туризм, Новости - Туризм, Белоруссия, ОАЭ, Европа, отдых в России, куда поехать, 8 марта
Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами
Эксперты: Белоруссия — самая безопасная страна для поездок женских групп
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом бронирования, назвали самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями, сообщает Ostrovok.ru.
Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользовательниц соцсетей и выяснили, что Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц. Почти половина (45 процентов) туристок отдали свои голоса за эту страну.
ОАЭ и государства Европы – на эти направления пришлось по 24 процента ответов.
Высокую оценку получил Таиланд, 16 процентов респонденток выбрали бы его для отдыха с подругами, не беспокоясь о безопасности. С небольшим отрывом страна опередила Китай, за который проголосовали 12 процентов туристок, и Турцию (13 процентов). Грузию назвали восемь процентов опрошенных, Шри-Ланку - семь процентов, Узбекистан и Египте – по пять процентов путешественниц.
Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область – почти половина (42 процента) опрошенных назвали этот город самым безопасным для женских путешествий. Каждая третья туристка готова отправиться с подругами по Золотому кольцу. В список самых комфортных для поездок женским коллективом вошли Байкал, Карелия и Татарстан.
Куда поехать на 8 Марта: отдых и экскурсии в России и за рубежом