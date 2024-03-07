https://ria.ru/20240307/otdykh-1931723587.html

Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами

Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами - РИА Новости, 07.03.2024

Эксперты назвали самые безопасные направления для отдыха с подругами

Туристы, опрошенные онлайн-сервисом бронирования, назвали самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями, сообщает Ostrovok.ru. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:35

2024-03-07T14:35

2024-03-07T14:35

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белоруссия

оаэ

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом бронирования, назвали самые безопасные направления для путешествий женскими компаниями, сообщает Ostrovok.ru.Специалисты компании провели исследование среди трех тысяч пользовательниц соцсетей и выяснили, что Белоруссия лидирует по уровню доверия российских путешественниц. Почти половина (45 процентов) туристок отдали свои голоса за эту страну.ОАЭ и государства Европы – на эти направления пришлось по 24 процента ответов.Высокую оценку получил Таиланд, 16 процентов респонденток выбрали бы его для отдыха с подругами, не беспокоясь о безопасности. С небольшим отрывом страна опередила Китай, за который проголосовали 12 процентов туристок, и Турцию (13 процентов). Грузию назвали восемь процентов опрошенных, Шри-Ланку - семь процентов, Узбекистан и Египте – по пять процентов путешественниц.Среди российских направлений наибольшее доверие вызывает Калининградская область – почти половина (42 процента) опрошенных назвали этот город самым безопасным для женских путешествий. Каждая третья туристка готова отправиться с подругами по Золотому кольцу. В список самых комфортных для поездок женским коллективом вошли Байкал, Карелия и Татарстан.

https://ria.ru/20240307/vykhodnye-1929618794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, белоруссия, оаэ, европа, отдых в россии, куда поехать, 8 марта