Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/ofitsery-1931715466.html
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину - РИА Новости, 07.03.2024
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:59
2024-03-07T13:59
владимир путин
россия
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931709850_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_057239409ecfe55c65950d75949136f1.jpg
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что не сомневается в том, что офицерский корпус не подведет Родину. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища одна из участниц сказала Путину, что он может рассчитывать на офицерский корпус РФ и что они его не подведут. "Я и не сомневаюсь. Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, на всех исторических этапах демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. И благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из тяжелейших испытаний", - ответил Путин. Он поблагодарил военнослужащих за службу. "Когда военнослужащие говорят: "Мы вас не подведем", вы знаете, я слышу: "мы Родину не подведем". А я как Верховный Главнокомандующий вам хочу ответить: "Благодарю за службу"", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931709850_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_617aaffed7847f57348a881a445f160a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину

Путин: офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что не сомневается в том, что офицерский корпус не подведет Родину.
На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища одна из участниц сказала Путину, что он может рассчитывать на офицерский корпус РФ и что они его не подведут.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Новая элита. Путин определил будущее России
29 февраля, 14:34
"Я и не сомневаюсь. Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, на всех исторических этапах демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. И благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из тяжелейших испытаний", - ответил Путин.
Он поблагодарил военнослужащих за службу.
"Когда военнослужащие говорят: "Мы вас не подведем", вы знаете, я слышу: "мы Родину не подведем". А я как Верховный Главнокомандующий вам хочу ответить: "Благодарю за службу"", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам
8 ноября 2023, 14:17
 
Владимир ПутинРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала