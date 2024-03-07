https://ria.ru/20240307/ofitsery-1931715466.html

Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину

Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину - РИА Новости, 07.03.2024

Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину

Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:59

2024-03-07T13:59

2024-03-07T13:59

владимир путин

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что не сомневается в том, что офицерский корпус не подведет Родину. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища одна из участниц сказала Путину, что он может рассчитывать на офицерский корпус РФ и что они его не подведут. "Я и не сомневаюсь. Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, на всех исторических этапах демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. И благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из тяжелейших испытаний", - ответил Путин. Он поблагодарил военнослужащих за службу. "Когда военнослужащие говорят: "Мы вас не подведем", вы знаете, я слышу: "мы Родину не подведем". А я как Верховный Главнокомандующий вам хочу ответить: "Благодарю за службу"", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html

https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф