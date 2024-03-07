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Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину - РИА Новости, 07.03.2024
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:59
2024-03-07T13:59
2024-03-07T13:59
владимир путин
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безопасность
вооруженные силы рф
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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что не сомневается в том, что офицерский корпус не подведет Родину. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища одна из участниц сказала Путину, что он может рассчитывать на офицерский корпус РФ и что они его не подведут. "Я и не сомневаюсь. Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, на всех исторических этапах демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. И благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из тяжелейших испытаний", - ответил Путин. Он поблагодарил военнослужащих за службу. "Когда военнослужащие говорят: "Мы вас не подведем", вы знаете, я слышу: "мы Родину не подведем". А я как Верховный Главнокомандующий вам хочу ответить: "Благодарю за службу"", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240229/putin-1930166879.html
https://ria.ru/20231108/zvaniya-1908144677.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность, вооруженные силы рф
Владимир Путин, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Путин выразил уверенность, что российские офицеры не подведут Родину
Путин: офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Офицеры России во все времена показывали высочайшую преданность Отечеству и долгу, поэтому РФ всегда побеждала, заявил резидент РФ Владимир Путин, добавив, что не сомневается в том, что офицерский корпус не подведет Родину.
На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища одна из участниц сказала Путину, что он может рассчитывать на офицерский корпус РФ и что они его не подведут.
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"Я и не сомневаюсь. Офицерский корпус России всегда, я хочу это подчеркнуть, всегда, на всех исторических переломах, на всех исторических этапах демонстрировал высочайшую преданность Родине, Отечеству и своему долгу. И благодаря этим качествам наших офицеров Россия всегда добивалась результатов и всегда выходила победителем из тяжелейших испытаний", - ответил Путин.
Он поблагодарил военнослужащих за службу.
"Когда военнослужащие говорят: "Мы вас не подведем", вы знаете, я слышу: "мы Родину не подведем". А я как Верховный Главнокомандующий вам хочу ответить: "Благодарю за службу"", - сказал Путин.
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