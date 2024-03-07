Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:30 07.03.2024 (обновлено: 18:02 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского - РИА Новости, 07.03.2024
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского
Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:30
2024-03-07T18:02
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
россия
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931581152_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f576e1ed4671fa1fc09761921ca2ff4b.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы", — говорится в публикации.Медведев добавил, что Вооруженные силы России точно попали в заранее спланированное место. При этом он выразил сожаление, что воля случая не решила судьбу "первого генитального музыканта" иначе.
https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
одесса
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931581152_359:206:2652:1926_1920x0_80_0_0_7dc77573789589aecf3afce6c9c26183.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одесса, в мире, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина
Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского

Медведев опроверг данные об ударе по кортежу Зеленского и Мицотакиса в Одессе

© Офіс Президента УкраїниПремьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
© Офіс Президента України
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"В 2024 году". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
6 марта, 22:00

В среду украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе. Издание "Страна.ua" утверждало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж". Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ, уточнив что премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует встретиться в городе с Зеленским. Позднее последний заявил, что "не только слышал, но и видел удар в Одессе". В Минобороны в тот же день сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по находящемуся в городе ангару, где готовились безэкипажные катера ВСУ.

Медведев добавил, что Вооруженные силы России точно попали в заранее спланированное место. При этом он выразил сожаление, что воля случая не решила судьбу "первого генитального музыканта" иначе.
Боец МВД ЛНР демонстрирует форму украинского военного - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
"Причина безумных потерь". Главный недостаток ВСУ стал заметен из космоса
6 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ миреРоссияДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала