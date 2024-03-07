https://ria.ru/20240307/odessa-1931771012.html

Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского

Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского - РИА Новости, 07.03.2024

Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского

Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T16:30

2024-03-07T16:30

2024-03-07T18:02

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале."Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы", — говорится в публикации.Медведев добавил, что Вооруженные силы России точно попали в заранее спланированное место. При этом он выразил сожаление, что воля случая не решила судьбу "первого генитального музыканта" иначе.

https://ria.ru/20240306/odessa-1931593591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

одесса, в мире, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина