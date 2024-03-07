Медведев прокомментировал взрыв в Одессе во время приезда Зеленского
Медведев опроверг данные об ударе по кортежу Зеленского и Мицотакиса в Одессе
© Офіс Президента УкраїниПремьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
© Офіс Президента України
Премьер Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Одессе
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Если бы вооруженным силам поставили задачу ударить по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, они бы выполнили ее, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
"Вот всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы", — говорится в публикации.
В среду украинский телеканал "Общественное" сообщил о взрыве в Одессе. Издание "Страна.ua" утверждало, что в этот момент там мог находиться Зеленский, поскольку "очевидцы видели его кортеж". Эту информацию косвенно подтвердили греческие СМИ, уточнив что премьер-министр Кириакос Мицотакис планирует встретиться в городе с Зеленским. Позднее последний заявил, что "не только слышал, но и видел удар в Одессе". В Минобороны в тот же день сообщили, что российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по находящемуся в городе ангару, где готовились безэкипажные катера ВСУ.
Медведев добавил, что Вооруженные силы России точно попали в заранее спланированное место. При этом он выразил сожаление, что воля случая не решила судьбу "первого генитального музыканта" иначе.