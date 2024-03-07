https://ria.ru/20240307/obstrel-1931751177.html

Украинские войска обстреляли Курскую область

Украинские войска обстреляли Курскую область - РИА Новости, 07.03.2024

Украинские войска обстреляли Курскую область

Одиннадцать домовладений повреждены во время обстрела в посёлке Тёткино Курской области, один дом сильно повреждён при прямом попадании снаряда, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:30

2024-03-07T15:30

2024-03-07T15:30

специальная военная операция на украине

роман старовойт

глушковский район

курская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Одиннадцать домовладений повреждены во время обстрела в посёлке Тёткино Курской области, один дом сильно повреждён при прямом попадании снаряда, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале. Утром в четверг посёлок Тёткино и село Попово-Лежачи Глушковского района были обстреляны со стороны Украины. Обошлось без пострадавших, но были повреждены линии электропередачи, из-за чего нарушилось энергоснабжение населённых пунктов. Кроме того, были повреждены частный дом и хозяйственная постройка. "Посёлок Тёткино Глушковского района вновь был обстрелян со стороны Украины… Повреждено 11 домовладений, один дом существенно пострадал после прямого попадания снаряда", — сообщил Старовойт. Губернатор пообещал собственникам повреждённого жилья помочь с восстановлением. Кроме того, по данным Старовойта, при повторном обстреле вновь были повреждены линии электропередачи. Их восстановят, как только станет безопасно, заверил глава региона. Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

глушковский район

курская область

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роман старовойт, глушковский район, курская область, происшествия