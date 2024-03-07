https://ria.ru/20240307/obstrel-1931664780.html

ВСУ за сутки почти 100 раз обстреляли белгородский поселок

ВСУ за сутки почти 100 раз обстреляли белгородский поселок - РИА Новости, 07.03.2024

ВСУ за сутки почти 100 раз обстреляли белгородский поселок

За предыдущие сутки украинские войска выпустили по поселку Красное в Белгородской области почти 100 снарядов из гранатомета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:46

2024-03-07T11:46

2024-03-07T12:22

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 7 мар — РИА Новости. За предыдущие сутки украинские войска выпустили по поселку Красное в Белгородской области почти 100 снарядов из гранатомета, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В Шебекинском городском округе из гранатомета обстреляли поселок Красное — зафиксировано 95 гранатометных выстрелов. Пострадавших нет. В результате прямого попадания боеприпаса в частный дом произошло возгорание — дом полностью уничтожен", — написал он. Под обстрел попала и окраина поселка Поповка в Краснояружском районе. Там зафиксировали три прилета. По информации Гладкова, здесь также обошлось без пострадавших, но два инфраструктурных объекта получили повреждения.В Белгородском районе над селом Бессоновка система ПВО сбила беспилотник самолетного типа, а в селе Солнцевка — три дрона-камикадзе. В поселке Разумное при отражении воздушной атаки ВСУ была повреждена крыша складского помещения. Еще один дрон-камикадзе подавили инженерно-техническими средствами на окраине хутора Лозовая Рудка в Борисовском районе. В Грайворонском городском округе атаке дрона подверглось село Козинка, пострадавших и разрушений нет. ВСУ обстреливали село и днем ранее, после этого там обнаружили повреждения в 13 частных домах.Протяженность границы Белгородской области с Украиной составляет 350 километров. С апреля 2022 года на всей территории региона действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков