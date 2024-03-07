https://ria.ru/20240307/norvegiya-1931804488.html

Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы

Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы - РИА Новости, 07.03.2024

Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы

Власти Норвегии выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

2024-03-07T18:40

специальная военная операция на украине

украина

в мире

норвегия

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868402604_0:145:3071:1873_1920x0_80_0_0_665f6608c5370216146119e69b469181.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Норвегии выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Ранее министерство обороны Германии заявляло, что Норвегия присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. "Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов (для ведения конфликта с РФ)", - цитирует агентство заявление Стёре, сделанное в четверг. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

украина

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, норвегия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр