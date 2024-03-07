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Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:40 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/norvegiya-1931804488.html
Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы
Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы - РИА Новости, 07.03.2024
Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы
Власти Норвегии выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:40
2024-03-07T18:40
специальная военная операция на украине
украина
в мире
норвегия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Норвегии выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре. Ранее министерство обороны Германии заявляло, что Норвегия присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. "Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов (для ведения конфликта с РФ)", - цитирует агентство заявление Стёре, сделанное в четверг. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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украина, в мире, норвегия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Норвегия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Норвегия пообещала Украине более 150 миллионов долларов на боеприпасы

Стере: Норвегия выделит 153 миллиона долларов на закупку снарядов для ВСУ

© AP Photo / Matt Rourke155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-миллиметровые гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Власти Норвегии выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре.
Ранее министерство обороны Германии заявляло, что Норвегия присоединилась к международной коалиции по поставкам Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны.
"Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов (для ведения конфликта с РФ)", - цитирует агентство заявление Стёре, сделанное в четверг.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНорвегияВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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