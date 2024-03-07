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МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией
МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией
Нигерия не поддастся внешнему давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Российской Федерацией и следует своим национальным интересам, рассказал РИА РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:59
2024-03-07T08:59
2024-03-07T09:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Нигерия не поддастся внешнему давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Российской Федерацией и следует своим национальным интересам, рассказал РИА Новости Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар."Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения. С момента обретения независимости в 1960 году мы присоединились к движению неприсоединения. Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует", - сказал Туггар в ответ на вопрос РИА Новости о том, испытывает ли страна давление со стороны Запада из-за её сотрудничества с Россией.
https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html
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нигерия, россия, в мире
МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией
Глава МИД Туггар: Нигерия не поддастся давлению Запада из-за сотрудничества с РФ