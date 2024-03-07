https://ria.ru/20240307/nigeriya-1931631682.html

МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией

МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.03.2024

МИД Нигерии высказался о давлении Запада из-за сотрудничества с Россией

Нигерия не поддастся внешнему давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Российской Федерацией и следует своим национальным интересам, рассказал РИА РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:59

2024-03-07T08:59

2024-03-07T09:00

нигерия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102452/96/1024529634_0:162:1713:1125_1920x0_80_0_0_4b417ef787695da60e93b046dff59d4f.jpg

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Нигерия не поддастся внешнему давлению со стороны Запада касательно сотрудничества с Российской Федерацией и следует своим национальным интересам, рассказал РИА Новости Министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар."Вы должны понять одну вещь: Нигерия не из тех стран, которые поддаются давлению. Мы с самого начала придерживаемся одного мнения. С момента обретения независимости в 1960 году мы присоединились к движению неприсоединения. Мы делаем то, что считаем правильным для нас, как страны, и нам никто ничего не диктует", - сказал Туггар в ответ на вопрос РИА Новости о том, испытывает ли страна давление со стороны Запада из-за её сотрудничества с Россией.

https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html

нигерия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нигерия, россия, в мире