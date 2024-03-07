https://ria.ru/20240307/nato-1931702397.html

НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев

НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.03.2024

НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев

На проводимых учениях сил НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:24

2024-03-07T13:24

2024-03-07T14:21

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МАГАС, 7 мар — РИА Новости. На проводимых учениях сил НАТО в Европе отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, что усиливает напряженность и дестабилизирует ситуацию в мире, но альянс готовится к новым войнам, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Деструктивная роль США в новейшей истории очевидна. Ни одна другая страна не развязала столько войн и военных конфликтов, не спровоцировала столько разрушительных экономических кризисов", - сказал Патрушев в столице Ингушетии Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. "Важным инструментом влияния Вашингтона на другие государства является агрессивный блок НАТО, который вплотную приблизился к западным границам России. За 75 лет своего существования НАТО в качестве якобы гаранта мира и демократии развязала более ста войн и военных конфликтов по всему миру - и готовится к очередным", - добавил Патрушев. По его словам, "начавшиеся учения объединенных вооруженных сил НАТО в Европе под названием "Стойкий защитник 2024", в ходе которых отрабатывается сценарий вооруженного противостояния с Россией, безусловно, повышают напряженность и дестабилизируют ситуацию в мире". "Планируется дальнейшее расширение присутствия НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Арктике", - напомнил Патрушев. "В 2024 году предусмотренные странами НАТО расходы на военные цели продолжают расти, что еще раз подчеркивает растущую агрессивную сущность этого альянса", - указал секретарь СБ.

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

https://ria.ru/20240122/nato-1922647465.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, сша, николай патрушев, нато, в мире