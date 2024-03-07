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В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море - РИА Новости, 07.03.2024
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00:44 07.03.2024 (обновлено: 02:08 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/nato-1931609215.html
В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Черном море. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T00:44
2024-03-07T02:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Черном море. "Появление "Тайфуна", впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас "на слабо". Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться — и это нужно учитывать в боевой работе", — заявил Ивлев РИА Новости. По его словам, появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем обречено на провал. "Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов. Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, — русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, — верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь", — сказал депутат.В среду Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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черное море, россия, госдума рф, нато, леонид ивлев, в мире
Черное море, Россия, Госдума РФ, НАТО, Леонид Ивлев, В мире
В Госдуме назвали вызовом появление авиации НАТО в Черном море

Депутат Госдумы Ивлев назвал вызовом появление авиации НАТО в Черном море

© Минобороны РоссииКадр видео перехвата британских самолетов
Кадр видео перехвата британских самолетов
© Минобороны России
Кадр видео перехвата британских самолетов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал вызовом появление боевой авиации стран НАТО в Черном море.
"Появление "Тайфуна", впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас "на слабо". Кооперация Запада в военной промышленности превратилась в кооперацию поддержки киевского режима. Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться — и это нужно учитывать в боевой работе", — заявил Ивлев РИА Новости.
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По его словам, появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем обречено на провал.
"Наши летчики не допустят проникновения вражеской авиации в воздушное пространство России и если надо — выполнят, без сомнения, боевой приказ на уничтожение врагов. Российские летчики, воспитанные на тактике воздушных боев героев, — русского Александра Покрышкина, украинца Ивана Кожедуба, крымского татарина Амет-Хан Султана, — верны своей присяге. Так было всегда, так будет и впредь", — сказал депутат.
В среду Минобороны сообщило, что российский истребитель Су-30 не допустил нарушения государственной границы самолетами ВВС Великобритании над Черным морем. При приближении российского истребителя самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя "Тайфун" ВВС Великобритании развернулись. Днем ранее схожий инцидент произошел с участием самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-3Ф и двух истребителей Рафаль-С ВКС Франции. Тогда в воздух был поднят российский истребитель Су-27.
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