https://ria.ru/20240307/moskva-1931744670.html

Около 15% газовых плит проверили в Москве с начала года

Около 15% газовых плит проверили в Москве с начала года - РИА Новости, 07.03.2024

Около 15% газовых плит проверили в Москве с начала года

Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 260 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:11

2024-03-07T15:11

2024-03-07T15:11

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства проверили в этом году свыше 260 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы. За январь-февраль проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 260 тысяч газовых плит, что составляет 15% от общего числа", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что незначительные неполадки мастера устраняют на месте, а в случае обнаружения серьёзных нарушений исключат угрозу безопасности и дадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту. "В столице свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его. Ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения", - рассказал Бирюков. По его словам, срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на сайте АО "МОСГАЗ", информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://realty.ria.ru/20240307/rosseti-1931645239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, мосгаз, городское хозяйство москвы