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В Молдавии провели обыски по делу о "незаконном финансировании партий" - РИА Новости, 07.03.2024
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19:46 07.03.2024 (обновлено: 19:54 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931819084.html
В Молдавии провели обыски по делу о "незаконном финансировании партий"
В Молдавии провели обыски по делу о "незаконном финансировании партий" - РИА Новости, 07.03.2024
В Молдавии провели обыски по делу о "незаконном финансировании партий"
Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что во время обысков по делу о незаконном финансировании партий было изъято более 300 тысяч... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:46
2024-03-07T19:54
в мире
молдавия
бухарест
илан шор
майя санду
жасмин
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что во время обысков по делу о незаконном финансировании партий было изъято более 300 тысяч долларов, не уточнив при этом, о каких политических силах идет речь. Чернэуцяну вместе с главой Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероникой Драгалин организовали брифинг, на котором глава Генинспектората заявил, что "представители преступной группировки" при помощи незаконного финансирования якобы готовят протесты в республике для дискредитации европейского вектора ее политики. Он не уточнил, кто именно подразумевается под участниками группировки. При этом Драгалин во вступительном слове рассказала, что в Антикоррупционной прокуратуре находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с "организованной преступной группировкой, которой руководит (оппозиционный молдавский политик - ред.) Илан Шор". В ходе брифинга Драгалин сообщила, что в деле о незаконном финансировании партии "Шор" почти 60 человек имеют статус подозреваемых либо обвиняемых. "Первого марта на месте преступления были задержаны два человека, выполнявшие функции кассира и курьера, на момент задержания у них было обнаружено более 600 тысяч леев (33,8 тысячи долларов). Позднее в результате обысков, проведенных в домах фигурантов и на конспиративных квартирах, предназначенных для хранения и раздачи денег в конвертах, были изъяты наличные деньги в разных валютах, в том числе в национальной, на сумму около 5,35 миллиона леев (301 тысяча долларов)", - сказал Чернэуцану на брифинге. По его словам, часть суммы предназначалась для покрытия долгов, связанных с действиями в период избирательной кампании прошлой осенью, еще часть - для проведения будущих акций, в том числе в Бухаресте во время визита президента Молдавии Майи Санду. Глава Генинспектората уточнил, что суммы, которые должны были выплачиваться соответствующим лицам, достигали сотен евро в день. "На микроавтобус на 22 человека выделена сумма - 10 тысяч евро", - пояснил он. Бизнесмен и политик Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около 1 миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать Молдавию. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, но в страну так и не вернулся. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, бухарест, илан шор, майя санду, жасмин
В мире, Молдавия, Бухарест, Илан Шор, Майя Санду, Жасмин
В Молдавии провели обыски по делу о "незаконном финансировании партий"

Молдавская полиция провела обыски по делу о "незаконном финансировании партий"

© Fotolia / frimufilmsКишинев
Кишинев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Fotolia / frimufilms
Кишинев. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Глава Генинспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцану заявил, что во время обысков по делу о незаконном финансировании партий было изъято более 300 тысяч долларов, не уточнив при этом, о каких политических силах идет речь.
Чернэуцяну вместе с главой Антикоррупционной прокураторы Молдавии Вероникой Драгалин организовали брифинг, на котором глава Генинспектората заявил, что "представители преступной группировки" при помощи незаконного финансирования якобы готовят протесты в республике для дискредитации европейского вектора ее политики. Он не уточнил, кто именно подразумевается под участниками группировки. При этом Драгалин во вступительном слове рассказала, что в Антикоррупционной прокуратуре находятся дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег, и подчеркнула, что эти дела объединяет связь с "организованной преступной группировкой, которой руководит (оппозиционный молдавский политик - ред.) Илан Шор". В ходе брифинга Драгалин сообщила, что в деле о незаконном финансировании партии "Шор" почти 60 человек имеют статус подозреваемых либо обвиняемых.
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"Первого марта на месте преступления были задержаны два человека, выполнявшие функции кассира и курьера, на момент задержания у них было обнаружено более 600 тысяч леев (33,8 тысячи долларов). Позднее в результате обысков, проведенных в домах фигурантов и на конспиративных квартирах, предназначенных для хранения и раздачи денег в конвертах, были изъяты наличные деньги в разных валютах, в том числе в национальной, на сумму около 5,35 миллиона леев (301 тысяча долларов)", - сказал Чернэуцану на брифинге.
По его словам, часть суммы предназначалась для покрытия долгов, связанных с действиями в период избирательной кампании прошлой осенью, еще часть - для проведения будущих акций, в том числе в Бухаресте во время визита президента Молдавии Майи Санду. Глава Генинспектората уточнил, что суммы, которые должны были выплачиваться соответствующим лицам, достигали сотен евро в день. "На микроавтобус на 22 человека выделена сумма - 10 тысяч евро", - пояснил он.
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Бизнесмен и политик Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около 1 миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать Молдавию. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, но в страну так и не вернулся.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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