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Шор прокомментировал обвинение молдавских властей в отношении него - РИА Новости, 07.03.2024
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19:16 07.03.2024 (обновлено: 19:21 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/moldaviya-1931815164.html
Шор прокомментировал обвинение молдавских властей в отношении него
Шор прокомментировал обвинение молдавских властей в отношении него - РИА Новости, 07.03.2024
Шор прокомментировал обвинение молдавских властей в отношении него
Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти республики обвиняют его в создании ОПГ и незаконном финансировании политических партий, поскольку боятся... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:16
2024-03-07T19:21
в мире
молдавия
кишинев
илан шор
майя санду
жасмин
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти республики обвиняют его в создании ОПГ и незаконном финансировании политических партий, поскольку боятся разоблачения своих собственных коррупционных преступлений. Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила в четверг, что в стране действует организованная преступная группировка под руководством Илана Шора, который якобы незаконно финансирует деятельность политических партий и кандидатов на выборах. По ее словам, в рамках этого дела 60 человек имеют статус подозреваемых либо обвиняемых. Ранее в четверг Шор объявил денежное вознаграждение за фото- и видеозаписи, которые свидетельствовали бы о коррупционных нарушениях высших лиц в Кишиневе, в том числе президента Молдавии Майи Санду. "(Власти Молдавии - ред.) держат всех за дебилов, делая вид, что существует "организованная преступная группировка" под моим руководством. Глава прокуратуры Вероника Драгалин заявляет о сотнях свидетелей и об обысках, арестах и судах. Уже сказал сегодня и повторю еще раз, чтоб дошло до каждого прихлебателя Санду: вы нас боитесь - и правильно делаете. Потому что все коррупционеры будут разоблачены, и люди помогут нам в этом", - написал Шор в своем Telegram-канале. Оппозиционер отметил, что власти пытаются обвинить его в незаконном финансировании политических партий, хотя он всегда открыто выражал свою поддержку тем "движениям и партиям, которые хотят построить успешную и процветающую Молдавию". Бизнесмен и политик Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около 1 миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать Молдавию. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, но в страну так и не вернулся. Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, кишинев, илан шор, майя санду, жасмин
В мире, Молдавия, Кишинев, Илан Шор, Майя Санду, Жасмин
Шор прокомментировал обвинение молдавских властей в отношении него

Шор заявил, что власти Молдавии обвиняют его в создании ОПГ из-за страха

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 7 мар - РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор заявил, что власти республики обвиняют его в создании ОПГ и незаконном финансировании политических партий, поскольку боятся разоблачения своих собственных коррупционных преступлений.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин заявила в четверг, что в стране действует организованная преступная группировка под руководством Илана Шора, который якобы незаконно финансирует деятельность политических партий и кандидатов на выборах. По ее словам, в рамках этого дела 60 человек имеют статус подозреваемых либо обвиняемых.
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Ранее в четверг Шор объявил денежное вознаграждение за фото- и видеозаписи, которые свидетельствовали бы о коррупционных нарушениях высших лиц в Кишиневе, в том числе президента Молдавии Майи Санду.
"(Власти Молдавии - ред.) держат всех за дебилов, делая вид, что существует "организованная преступная группировка" под моим руководством. Глава прокуратуры Вероника Драгалин заявляет о сотнях свидетелей и об обысках, арестах и судах. Уже сказал сегодня и повторю еще раз, чтоб дошло до каждого прихлебателя Санду: вы нас боитесь - и правильно делаете. Потому что все коррупционеры будут разоблачены, и люди помогут нам в этом", - написал Шор в своем Telegram-канале.
Оппозиционер отметил, что власти пытаются обвинить его в незаконном финансировании политических партий, хотя он всегда открыто выражал свою поддержку тем "движениям и партиям, которые хотят построить успешную и процветающую Молдавию".
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Бизнесмен и политик Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около 1 миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать Молдавию. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, но в страну так и не вернулся.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
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