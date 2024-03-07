https://ria.ru/20240307/moldavia-1931801047.html

Шор призвал Кишинев не выдвигать фейковые обвинения против главы Гагаузии

Шор призвал Кишинев не выдвигать фейковые обвинения против главы Гагаузии - РИА Новости, 07.03.2024

Шор призвал Кишинев не выдвигать фейковые обвинения против главы Гагаузии

Молдавский оппозиционер Илан Шор в Telegram-канале призвал руководство страны не запугивать главу Гагаузии Евгению Гуцул и не выдвигать против нее "фейковые"... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:17

2024-03-07T18:17

2024-03-07T18:17

гагаузия

илан шор

евгения гуцул

россия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Молдавский оппозиционер Илан Шор в Telegram-канале призвал руководство страны не запугивать главу Гагаузии Евгению Гуцул и не выдвигать против нее "фейковые" обвинения. Ранее в четверг Шор заявил, что Кишинев готовит арест главы Гагаузии сразу после ее возвращения из России. "Мы не позволим запугивать законно избранных представителей власти. Даже не пытайтесь придумывать фейковые обвинения башкану Гагаузии Евгении Гуцул. Все видят, как смело она действует в интересах родного края, чтобы сделать достойной жизнь наших граждан", — написал Шор. Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул отмечала, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. Глава Гагаузии сообщила также, что на полях Всемирного фестиваля молодежи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20240306/integratsiya-1931359368.html

https://ria.ru/20240307/moldavia-1931793126.html

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гагаузия, илан шор, евгения гуцул, россия, кишинев, в мире