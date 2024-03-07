Шор объявил награду за фото и видео о произволе властей Молдавии
Шор объявил денежное вознаграждение за фото и видео о произволе властей Молдавии
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Проживающий в Израиле оппозиционный молдавский политик Илан Шор в Telegram-канале объявил денежное вознаграждение за фото- и видеозаписи, которые свидетельствовали бы о коррупции высших лиц в Кишиневе.
"Хватит, мы больше не позволим нас унижать и запугивать. Со своими сибовцами (сотрудниками СИБ, службы информации и безопасности Молдавии – ред.) они трусливо объявили меня угрозой. И мы поможем им испугаться еще больше. Я объявляю об инициативе, которая напомнит властям, что их произволу пришел конец. Мы хотим собрать как можно больше свидетельств их беспредела", - написал Шор.
По его словам, за каждую фото-, видео- или аудиозапись, свидетельствующую о фактах коррупции, превышении полномочий и нарушении закона со стороны президента Майи Санду, премьера Дорина Речана или спикера парламента Игоря Гросу, он заплатит 10 тысяч долларов в биткоинах. За такую же информацию про депутатов правящей партии "Действие и солидарность", министров и руководителей ведомств Шор намерен платить вдвое меньше.
Бизнесмен и политик Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около 1 миллиарда долларов. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 года лишения свободы за участие в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать Молдавию. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, но в июне того же года покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, но в страну так и не вернулся.
Конституционный суд Молдавии 19 июня постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. Также парламент запретил членам партии "Шор" участвовать в выборах на протяжении трех лет.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.