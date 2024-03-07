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Патрушев призвал принять меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе - РИА Новости, 07.03.2024
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14:56 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/mery-1931733913.html
Патрушев призвал принять меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе
Патрушев призвал принять меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе - РИА Новости, 07.03.2024
Патрушев призвал принять меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе
Риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации на Северном Кавказе остаются высокими, нужны дополнительные меры по пресечению попыток... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:56
2024-03-07T14:56
северный кавказ
николай патрушев
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации на Северном Кавказе остаются высокими, нужны дополнительные меры по пресечению попыток недружественных стран дестабилизировать обстановку, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Он выступил в четверг в столице Ингушетии Магасе на ежегодном плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе. "В ходе совещания обсудим дополнительные меры по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Патрушев, открывая мероприятие. "Риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации в округе остаются высокими", - констатировал он. По словам Патрушева, в СКФО "благодаря скоординированным действиям федеральных и региональных органов власти, при активном участии жителей, в целом обеспечивается стабильная и контролируемая общественно-политическая ситуация". "Однако не следует забывать, что в конце девяностых – начале двухтысячных годов коллективный Запад во главе с США под предлогом продвижения демократии и защиты прав человека в очередной раз пытался разделить нашу страну, отколоть от неё Северный Кавказ", - отметил Патрушев. "Иностранными спецслужбами, прежде всего США и Англии, оказывалась всесторонняя поддержка действующим в регионе бандформированиям, координировалась их деятельность. Местному населению активно навязывалась идеология религиозного экстремизма, сепаратизма, межнациональной розни. С участием иностранных наёмников и членов международных террористических организаций в мирных российских городах совершались жестокие теракты с массовыми человеческими жертвами, осуществлялась масштабная торговля наркотиками, оружием и людьми", - перечислил секретарь СБ. Но принятые под руководством президента России Владимира Путина своевременные решения и меры позволили восстановить конституционный порядок, обеспечить территориальную целостность страны, создать условия для развития регионов Северного Кавказа, подчеркнул Патрушев. "Благодаря реализации практических мер по совершенствованию общегосударственной системы противодействия терроризму удалось не допустить распространения терроризма на другие регионы России", - добавил он.
https://ria.ru/20231230/kavkaz-1919082268.html
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северный кавказ, николай патрушев, сша, россия, безопасность
Северный Кавказ, Николай Патрушев, США, Россия, Безопасность
Патрушев призвал принять меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе

Патрушев: нужны новые меры для нейтрализации угроз на Северном Кавказе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации на Северном Кавказе остаются высокими, нужны дополнительные меры по пресечению попыток недружественных стран дестабилизировать обстановку, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в четверг в столице Ингушетии Магасе на ежегодном плановом совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе.
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"В ходе совещания обсудим дополнительные меры по пресечению деструктивной деятельности недружественных стран, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Патрушев, открывая мероприятие.
"Риски и угрозы осложнения общественно-политической ситуации в округе остаются высокими", - констатировал он.
По словам Патрушева, в СКФО "благодаря скоординированным действиям федеральных и региональных органов власти, при активном участии жителей, в целом обеспечивается стабильная и контролируемая общественно-политическая ситуация".
"Однако не следует забывать, что в конце девяностых – начале двухтысячных годов коллективный Запад во главе с США под предлогом продвижения демократии и защиты прав человека в очередной раз пытался разделить нашу страну, отколоть от неё Северный Кавказ", - отметил Патрушев.
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"Иностранными спецслужбами, прежде всего США и Англии, оказывалась всесторонняя поддержка действующим в регионе бандформированиям, координировалась их деятельность. Местному населению активно навязывалась идеология религиозного экстремизма, сепаратизма, межнациональной розни. С участием иностранных наёмников и членов международных террористических организаций в мирных российских городах совершались жестокие теракты с массовыми человеческими жертвами, осуществлялась масштабная торговля наркотиками, оружием и людьми", - перечислил секретарь СБ.
Но принятые под руководством президента России Владимира Путина своевременные решения и меры позволили восстановить конституционный порядок, обеспечить территориальную целостность страны, создать условия для развития регионов Северного Кавказа, подчеркнул Патрушев.
"Благодаря реализации практических мер по совершенствованию общегосударственной системы противодействия терроризму удалось не допустить распространения терроризма на другие регионы России", - добавил он.
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Северный КавказНиколай ПатрушевСШАРоссияБезопасность
 
 
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