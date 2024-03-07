https://ria.ru/20240307/menopauza-1931548718.html

"Не так лечат". Ученые развенчали мифы о здоровье женщин

"Не так лечат". Ученые развенчали мифы о здоровье женщин - РИА Новости, 07.03.2024

"Не так лечат". Ученые развенчали мифы о здоровье женщин

Все больше фактов в пользу того, что медицина неверно трактует один из важнейших процессов в жизни каждой женщины. Его рассматривают как болезнь и предпочитают... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:02

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Все больше фактов в пользу того, что медицина неверно трактует один из важнейших процессов в жизни каждой женщины. Его рассматривают как болезнь и предпочитают лечить — как выясняется, небезопасными препаратами. О том, что показало новое исследование, — в материале РИА Новости.Женская доляЖенщина рождается с определенным количеством фолликул яичников, содержащих яйцеклетки. С каждым менструальным циклом их число уменьшается. Когда оно достигает критической отметки, овуляции становятся нерегулярными, а затем исчезают. Зачать естественным образом уже невозможно. Угасание детородной функции называют менопаузой.Обычно она наступает в возрасте 51 года. Но не внезапно — выделяют начальный, переходный и последующий этапы, которые длятся несколько лет.В мире около миллиарда женщин в менопаузе. Примерно у десятой части она преждевременная — из-за лечения онкологии или по другим причинам. Гормональная перестройка сопровождается множеством симптомов. Самые частые — кровотечения, приливы, ночная потливость. Наиболее опасное последствие менопаузы — уменьшение плотности костей, что ведет к переломам. Это заболевание называют остеопорозом. О том, что во время климакса выше риск диабета, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний, нет однозначных данных. Противоречивые результаты и об усиленном наборе лишнего веса.В развитых странах этот естественный процесс преподносят как заболевание, требующее лечения. В обществе сложилось негативное отношение к женщине в климаксе. Буквально расхожий мем: тревожная, вздорная, плаксивая. Корни такого стереотипа уходят в начало XIX века, когда французский психиатр де Гардан ввел термин "менопауза" и назвал это состояние "истерией, или нервной болезнью матки".В 1959-м американские врачи Куперман, Уетчлер и Блатт писали о менопаузе как "довольно неприятном и, возможно, опасном" периоде. Для определения психологического состояния женщин они разработали специальную анкету. С ее помощью можно выявить определенные проблемы, но в целом этот опросник способствовал укреплению мнения о ментальных нарушениях во время климакса."Это старый предрассудок, который встречается в СМИ и даже научных статьях. Людей запугивают — говорят, что менопауза удваивает риск депрессии, возрастает тревога, паранойя, психозы, суицидальные мысли. В британской газете Guardian в январе вышла заметка под названием "Не просто приливы: как менопауза может разрушить психическое здоровье", — отмечает профессор психологии из Университета Мельбурна Лидия Браун.Ученые проанализировали работы, где исследуется связь менопаузы и психических нарушений. Как оказалось, таких исследований всего 12, и только в двух говорится о депрессивных симптомах. Результаты противоречивые, и чаще всего они получены на небольших выборках.Однако риски все же существуют. Во-первых, собственно половая принадлежность: у женщин депрессию диагностируют в два раза чаще, чем у мужчин, почему — пока неясно. Во-вторых, есть предрасполагающие факторы: депрессии в прошлом, трудное детство, стрессы, курение, сидячий образ жизни, ожирение, невротичные черты личности.Менопауза — не болезньВ журнале The Lancet вышла серия статей с опровержением популярных мифов и заблуждений о менопаузе. Авторы — ученые со всего мира во главе с австралийцами."В развитых странах менопаузу считают медицинской проблемой и порой рассматривают как синдром гормонального дефицита с типичными симптомами и долгосрочными рисками для здоровья, который предпочтительно лечить заместительной гормональной терапией", — пишут исследователи.По их мнению, на практике такой подход сталкивается с многочисленными сложностями. Женщины очень по-разному переносят это состояние, со временем симптоматика меняется. Невозможно доказать, что риски для здоровья связаны именно с климаксом, а не со старением организма. Данных о влиянии ранней или преждевременной менопаузы на здоровье очень мало. Конечно, необходимо обращаться к врачам за помощью, но бывает, что это дезориентирует пациентку, ведет к излишним назначениям и однобокому пониманию процесса."Распространено заблуждение, что менопауза несет с собой физическое и умственное угасание. На самом деле все наоборот: множество женщин приносят пользу во время и после этого этапа, работая, заботясь о семье и обществе", — говорит Марта Хикки из Университета Мельбурна и Королевского госпиталя.Медицина вплотную взялась за этот вопрос в начале XX века, исходя из представлений о балансе гормона эстрогена, предопределяющего женскую сущность. Считалось, что многообразие психических и физических нарушений организма объяснимо гормональным сбоем. Врачи постановили, что недостаток эстрогена однозначно вредит, а последствия менопаузы могут быть печальными: алкоголизм, наркомания, развод, разбитые семьи.Тогда появились первые препараты, сделанные из животных экстрактов. Эстрогены прописывали для лечения бездетности, осложнений при беременности, психозов, депрессий. После 1940-х появилась заместительная гормональная терапия (ЗГТ) из мочи беременных кобыл для "неуравновешенных, страдающих от эстрогенового дефицита женщин". Это помогало, и вскоре направлением заинтересовался крупный фармбизнес. Уже к середине 1960-х треть возрастных женщин принимали ЗГТ.В начале нулевых появились данные о повышенных рисках рака груди, заболеваниях сердца, инсультах на фоне приема гормональных препаратов для облегчения симптомов во время климакса. Энтузиазм угас, выписывать такие средства стали реже. Однако в последние годы ситуация изменилась. Так, в Великобритании с 2020 по 2022-й назначение ЗГТ выросло на 60 процентов — особенно в богатых регионах страны. Ученые связывают это с повышенным вниманием СМИ к проблеме.Между тем настороженность сохраняется. Много шума наделало недавнее исследование о связи ЗГТ с деменцией. Датские ученые проанализировали данные о 5,5 тысячи женщин, у которых выявили деменцию в 2000-2018 годы, и сопоставили каждый случай с десятью психически здоровыми женщинами того же возраста. Выяснилось, что проблемы чаще диагностировали у тех, кто принимал гормональные препараты во время менопаузы: 12 процентов против десяти.Однако неясно, что причина, а что следствие. Как указывают авторы, к деменции могут предрасполагать другие факторы, которые ухудшают состояние во время менопаузы и приводят к необходимости принимать ЗГТ. Исследование показало несколько общих черт в группе — много малообеспеченных, малообразованных, с диабетом. Это тоже вносит неопределенность в результаты.Все это побуждает ученых к поиску других методов сопровождения женщин после пятидесяти. Ни одно лекарство не эффективно против всех проявлений менопаузы, подчеркивают авторы. У гормональных препаратов есть некоторые преимущества, но существуют альтернативные методы, психотерапия. В конце концов, может повлиять смена образа жизни и отказ от вредных привычек. Как пишут авторы исследования, у женщин должен быть выбор, свободный от стереотипов.

https://ria.ru/20190304/1551488251.html

https://ria.ru/20200229/1565293641.html

https://ria.ru/20200729/1575070306.html

https://ria.ru/20210907/metabolizm-1748596716.html

https://ria.ru/20240227/dementsiya-1929612780.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, здоровье, медицина, гормоны, старение