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Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева - РИА Новости, 07.03.2024
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18:47 07.03.2024 (обновлено: 18:55 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/medvedev-1931805143.html
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева - РИА Новости, 07.03.2024
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:47
2024-03-07T18:55
в мире
россия
франция
париж
дмитрий медведев
киев
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV."Макрон сказал, что "больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов" в вопросе поддержки Украины... Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции", - написал Медведев в социальной сети X.Замруководителя Совбеза РФ сопроводил запись латинским выражением In hostem omina licita, что означает "по отношению к врагу все дозволено".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
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в мире, россия, франция, париж, дмитрий медведев, киев, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Медведев, Киев, Эммануэль Макрон
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева

Медведев: у РФ нет красных линий с Францией после слов Макрона о помощи Украине

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.
Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Францию в войне с Россией ждет новый позор
4 марта, 08:00
"Макрон сказал, что "больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов" в вопросе поддержки Украины... Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции", - написал Медведев в социальной сети X.
Замруководителя Совбеза РФ сопроводил запись латинским выражением In hostem omina licita, что означает "по отношению к врагу все дозволено".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
Вчера, 18:48
 
В миреРоссияФранцияПарижДмитрий МедведевКиевЭммануэль Макрон
 
 
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