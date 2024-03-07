https://ria.ru/20240307/medvedev-1931805143.html

Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева

Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева - РИА Новости, 07.03.2024

Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T18:47

2024-03-07T18:47

2024-03-07T18:55

в мире

россия

франция

париж

дмитрий медведев

киев

эммануэль макрон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046975_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a66632fee5478b5b8593cc0a590f86f4.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV."Макрон сказал, что "больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов" в вопросе поддержки Украины... Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции", - написал Медведев в социальной сети X.Замруководителя Совбеза РФ сопроводил запись латинским выражением In hostem omina licita, что означает "по отношению к врагу все дозволено".

https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

россия

франция

париж

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, париж, дмитрий медведев, киев, эммануэль макрон