https://ria.ru/20240307/medvedev-1931805143.html
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева - РИА Новости, 07.03.2024
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:47
2024-03-07T18:47
2024-03-07T18:55
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что у РФ больше нет никаких "красных линий" по отношению к Франции после слов французского президента Эммануэля Макрона о том, что у Парижа больше нет красных линий и лимитов в вопросе поддержки Киева.Ранее Макрон на встрече с главами оппозиции заявил, что в поддержке Францией Украины "нет никаких лимитов" и "никаких красных линий", сообщал телеканал BFMTV."Макрон сказал, что "больше нет никаких красных линий, больше нет никаких лимитов" в вопросе поддержки Украины... Тогда это значит, что у России больше не осталось красных линий в отношении Франции", - написал Медведев в социальной сети X.Замруководителя Совбеза РФ сопроводил запись латинским выражением In hostem omina licita, что означает "по отношению к врагу все дозволено".
https://ria.ru/20240304/frantsiya-1930886175.html
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в мире, россия, франция, париж, дмитрий медведев, киев, эммануэль макрон
В мире, Россия, Франция, Париж, Дмитрий Медведев, Киев, Эммануэль Макрон
Медведев прокомментировал слова Макрона о поддержке Киева
Медведев: у РФ нет красных линий с Францией после слов Макрона о помощи Украине