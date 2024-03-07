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Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи - РИА Новости, 07.03.2024
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11:11 07.03.2024 (обновлено: 11:22 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/mashina-1931655772.html
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи - РИА Новости, 07.03.2024
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи
Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:11
2024-03-07T11:22
происшествия
сочи
саратов
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к другой женщине, сообщило управление МВД по Саратову. По данным ведомства, 29-летняя жительница Ленинского района города обратилась в полицию по факту пропажи своего автомобиля Renault стоимостью около полумиллиона рублей, который, по ее словам, в декабре 2022 года она получила в подарок от матери, но из-за отсутствия водительских прав отдала супругу. С ее слов, муж спустя время сказал, что автомобиль сломался и находится на станции технического обслуживания, а сам собрался и уехал в командировку. Вскоре к заявительнице пришла незнакомка и сказала, что купила машину у ее мужа по доверенности за 300 тысяч рублей и предложила оформить договор купли-продажи. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное в крупном размере". Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 32-летний подозреваемый. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что продал машину жены перед отъездом в город Сочи, где его ждала другая женщина", — говорится в сообщении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полиции.
https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html
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происшествия, сочи, саратов
Происшествия, Сочи, Саратов
Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Полиция завела дело на саратовца, который продал машину жены и уехал к любовнице

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к другой женщине, сообщило управление МВД по Саратову.
По данным ведомства, 29-летняя жительница Ленинского района города обратилась в полицию по факту пропажи своего автомобиля Renault стоимостью около полумиллиона рублей, который, по ее словам, в декабре 2022 года она получила в подарок от матери, но из-за отсутствия водительских прав отдала супругу.
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С ее слов, муж спустя время сказал, что автомобиль сломался и находится на станции технического обслуживания, а сам собрался и уехал в командировку. Вскоре к заявительнице пришла незнакомка и сказала, что купила машину у ее мужа по доверенности за 300 тысяч рублей и предложила оформить договор купли-продажи.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное в крупном размере". Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 32-летний подозреваемый. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что продал машину жены перед отъездом в город Сочи, где его ждала другая женщина", — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полиции.
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