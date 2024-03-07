https://ria.ru/20240307/mashina-1931655772.html

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи - РИА Новости, 07.03.2024

Житель Саратова продал иномарку жены и уехал к другой женщине в Сочи

Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:11

2024-03-07T11:11

2024-03-07T11:22

происшествия

сочи

саратов

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САРАТОВ, 7 мар - РИА Новости. Полиция Саратова возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в присвоении автомобиля жены, который он продал перед отъездом в Сочи к другой женщине, сообщило управление МВД по Саратову. По данным ведомства, 29-летняя жительница Ленинского района города обратилась в полицию по факту пропажи своего автомобиля Renault стоимостью около полумиллиона рублей, который, по ее словам, в декабре 2022 года она получила в подарок от матери, но из-за отсутствия водительских прав отдала супругу. С ее слов, муж спустя время сказал, что автомобиль сломался и находится на станции технического обслуживания, а сам собрался и уехал в командировку. Вскоре к заявительнице пришла незнакомка и сказала, что купила машину у ее мужа по доверенности за 300 тысяч рублей и предложила оформить договор купли-продажи. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение, совершенное в крупном размере". Сотрудниками уголовного розыска в полицию был доставлен 32-летний подозреваемый. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что продал машину жены перед отъездом в город Сочи, где его ждала другая женщина", — говорится в сообщении. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в полиции.

https://ria.ru/20231102/ubiystvo-1906864212.html

https://realty.ria.ru/20230306/suprugi-1855646201.html

сочи

саратов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, саратов