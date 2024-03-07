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Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России - РИА Новости, 07.03.2024
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18:48 07.03.2024 (обновлено: 18:49 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России - РИА Новости, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украине. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:48
2024-03-07T18:49
в мире
украина
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патриот
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украине.Ранее в четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины."Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! &lt;…&gt; Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут!" — написал он.По мнению политика, это означает, что существует вероятность отправки французских сухопутных войск или даже предоставление ядерного оружия в распоряжение ЕС."Все французы должны отреагировать ради мира, сейчас очень серьезное время!" — призвал Филиппо.В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240307/nato-1931767041.html
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в мире, украина, россия, франция, габриэль атталь, евросоюз, патриот, нато, эммануэль макрон, флориан филиппо
В мире, Украина, Россия, Франция, Габриэль Атталь, Евросоюз, Патриот, НАТО, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России

Филиппо призвал свергнуть Макрона после слов об отсутствии лимитов на Украине

© AP Photo / Gonzalo FuentesПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Gonzalo Fuentes
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал свергнуть президента Эммануэля Макрона после его слов о поддержке Украине.
Ранее в четверг телеканал BFMTV привел слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у Парижа нет никаких лимитов и красных линий по поддержке Украины.
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"Макрон только что подтвердил всем своим собеседникам, что у него нет границ и нет красных линий в войне с Россией! <…> Невозможно представить, что этот человек, эта безумная марионетка НАТО и Глубинного государства, до сих пор не свергнут!" — написал он.
По мнению политика, это означает, что существует вероятность отправки французских сухопутных войск или даже предоставление ядерного оружия в распоряжение ЕС.
"Все французы должны отреагировать ради мира, сейчас очень серьезное время!" — призвал Филиппо.
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В конце февраля Макрон отметился резонансным заявлением об обсуждении на Западе возможности отправки военных на Украину. При этом стороны не достигли консенсуса. Президент добавил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну".
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова о конфликте на Украине были тщательно обдуманы. В то же время власти многих европейских государств заявили, что речь об отправке воинских контингентов на Украину не идет. При этом премьер-министр республики Габриэль Атталь заявил, что французские военные могли бы обеспечивать безопасность украинских границ.
Комментируя слова Макрона, в Кремле заявили, что подобное развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки неких контингентов на Украину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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В миреУкраинаРоссияФранцияГабриэль АттальЕвросоюзПатриотНАТОЭммануэль МакронФлориан Филиппо
 
 
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