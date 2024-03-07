https://ria.ru/20240307/makron-1931784051.html

Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Макрона по Украине

Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Макрона по Украине - РИА Новости, 07.03.2024

Лидеры французских партий отказались поддержать позицию Макрона по Украине

Лидеры всех французских партий отказались поддержать позицию Эммануэля Макрона по конфликту на Украине, передает BFMTV. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:12

2024-03-07T17:12

2024-03-07T19:07

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Лидеры всех французских партий отказались поддержать позицию Эммануэля Макрона по конфликту на Украине, передает BFMTV.По данным телеканала, президент Франции решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте, которое касается недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной. Оно состоится на следующей неделе.Встреча шла более трех часов, лидеры политсил "выслушали беспокойство" главы государства, но им так и не удалось достичь консенсуса по вопросу о лимитах в поддержке киевского режима. Они обвинили Макрона во втягивании страны в конфликт и легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с Национальным собранием."На экранах проецировались карты украинского фронта, и президент долго настаивал на российской агрессии и кибератаках, отметив необходимость скачка (в поддержке Киева.— Прим. ред.)", — говорится в сообщении.По окончании встречи лидер "Национального объединения" (RN) Жордан Барделла и глава партии коммунистов Фабьен Руссель передали позицию Макрона, который считает, что у Парижа нет лимитов и красных линий в вопросе помощи Украине.Тем не менее поддержки она не нашла. Так, Барделла подчеркнул, что Франция не должна сама начинать конфликт с Россией. "Мы можем найти много решений, кроме как нырять двумя руками вперед в новую мировую войну. <...> Позиция Франции — нести голос мира, это равноудаленность. Сложилось впечатление, что президент и премьер-министр теряют хладнокровие. Необходимо провести красные линии, чтобы Франция не стала соучастницей конфликта", — сказал он.По словам политика, вопрос отправки войск на Украину вызывает беспокойство в стране, изолирует ее на международной арене и демонстрирует разногласия среди членов НАТО.Руссель, в свою очередь, отметил, что основные противоречия касаются того, сколько средств можно вложить в поддержку ВСУ.Лидер левой партии "Непокорившаяся Франция" Мануэль Бомпар рассказал, что после встречи с Макроном вышел с еще большим беспокойством, подчеркнув, что лучше бы "президент выбрал пути диалога". Глава партии республиканцев Эрик Сьотти, со своей стороны, заявил, что речи о соучастии Франции в конфликте на Украине быть не может. Он также допустил, что глава государства использует помощь киевским властям из-за избирательной кампании в Европарламент, и назвал это неприемлемым. Резонансное заявление МакронаВ конце февраля Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за подобные высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. При этом власти многих европейских государств заявили, что речь о переброске военных в бывшую советскую республику не идет.Комментируя слова президента Франции, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.

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https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, нато, вооруженные силы украины, габриэль атталь, европарламент, дмитрий песков, россия