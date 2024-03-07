https://ria.ru/20240307/makron-1931767406.html
Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе
Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе - РИА Новости, 07.03.2024
Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе
Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:17
2024-03-07T16:17
2024-03-07T17:08
в мире
кишинев
франция
эммануэль макрон
майя санду
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ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости. Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в Париже."Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишинёве также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооружённых сил", — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Париже.Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.Он отметил, что это лишь первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак."В двустороннем плане мы внесем вклад в это коллективное усилие по усилению суверенитета и безопасности вашего государства. В этом смысл соглашения о безопасности, которое наши министры обороны сейчас подпишут, которое создаст рамки для укрепления нашего сотрудничества", — добавил он.
https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кишинев, франция, эммануэль макрон, майя санду
В мире, Кишинев, Франция, Эммануэль Макрон, Майя Санду
Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе
Макрон: Франция откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве
ПАРИЖ, 7 мар — РИА Новости.
Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции
в Париже.
«
"Открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишинёве также позволит более эффективно работать для укрепления нашего сотрудничества в плане обучения, тренировки и совместимости наших вооружённых сил", — заявил Макрон на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Париже.
Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Он отметил, что это лишь первый этап, который будет дополнен совместной работой в других областях, как, например, в борьбе против дезинформации и кибератак.
"В двустороннем плане мы внесем вклад в это коллективное усилие по усилению суверенитета и безопасности вашего государства. В этом смысл соглашения о безопасности, которое наши министры обороны сейчас подпишут, которое создаст рамки для укрепления нашего сотрудничества", — добавил он.
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