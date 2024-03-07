Запад пытается раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил Патрушев
Патрушев: Запад пытался раскачать обстановку через беспорядки в Махачкале
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Массовые беспорядки, произошедшие в октябре 2023 года и приведшие к нарушению работы аэропорта Махачкалы, стали ярким примером попыток Запада раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе продолжаются. Ярким примером служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в сети интернет, произошли массовые беспорядки, приведшие к нарушению работы аэропорта. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и органов власти", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Он упомянул и совсем недавний случай. "В ингушском Карабулаке ликвидирована группа из шести боевиков, приверженцев идеологии запрещенной международной террористической организации ИГИЛ* и причастных к совершению преступлений террористической направленности", - отметил Патрушев.
Он напомнил слова, ранее сказанные президентом России Владимиром Путиным, о том, что "любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать".
* Запрещенная в России террористическая организация