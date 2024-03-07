https://ria.ru/20240307/makhachkala-1931703559.html

Запад пытается раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил Патрушев

Запад пытается раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил Патрушев - РИА Новости, 07.03.2024

Запад пытается раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил Патрушев

Массовые беспорядки, произошедшие в октябре 2023 года и приведшие к нарушению работы аэропорта Махачкалы, стали ярким примером попыток Запада раскачать... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:27

2024-03-07T13:27

2024-03-07T13:27

россия

северный кавказ

николай патрушев

безопасность

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МАГАС, 7 мар - РИА Новости. Массовые беспорядки, произошедшие в октябре 2023 года и приведшие к нарушению работы аэропорта Махачкалы, стали ярким примером попыток Запада раскачать обстановку на Северном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Попытки Запада дестабилизировать ситуацию на Северном Кавказе продолжаются. Ярким примером служат события октября прошлого года в Дагестане, когда в результате провокаций и подстрекательств из-за рубежа, распространяемых в сети интернет, произошли массовые беспорядки, приведшие к нарушению работы аэропорта. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря оперативным действиям правоохранительных органов и органов власти", - сказал Патрушев в Магасе на совещании по вопросам национальной безопасности в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Он упомянул и совсем недавний случай. "В ингушском Карабулаке ликвидирована группа из шести боевиков, приверженцев идеологии запрещенной международной террористической организации ИГИЛ* и причастных к совершению преступлений террористической направленности", - отметил Патрушев. Он напомнил слова, ранее сказанные президентом России Владимиром Путиным, о том, что "любое вмешательство извне, провокации с целью вызвать межнациональные или межрелигиозные конфликты мы расцениваем как агрессивные действия против нашей страны, как попытку вновь бросить России терроризм и экстремизм, как инструмент борьбы с нами, и мы в соответствии с этим соответствующим образом будем реагировать".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231208/besporyadki-1914510856.html

https://ria.ru/20231102/dagestan-1907009551.html

россия

северный кавказ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, северный кавказ, николай патрушев, безопасность